Suena fatal pero los veterinarios lo avalan: si la comida de tu perro lleva cenizas es buena señal

¿Alguna vez te has parado a leer el etiquetado de la comida de tu perro y has visto que lleva cenizas? Al contrario de lo que pueda parecer, no es nada preocupante. Según explican los expertos en alimentación animal, las cenizas son los restos del alimento que quedan tras un proceso de incineración controlada que se realiza en el laboratorio. Por lo tanto, se trata del producto final de la combustión del alimento, y se incluye en el pienso por su alto contenido en minerales esenciales para el correcto funcionamiento del organismo del perro, como hierro, zinc, calcio o fósforo.

Proviene en su mayor parte de los huesos con los que se fabrica la comida para perros y, generalmente, la cantidad de ceniza oscila entre el 6% y el 11%, en función de la calidad de la harina cárnica empleada durante el proceso. Teniendo todo esto en cuenta, queda claro que el hecho de que el pienso para mascotas lleve ceniza no es malo, sino todo lo contrario. Sin embargo, conviene prestar especial atención al etiquetado, ya que, si el porcentaje es superior al 11%, se trata de un alimento de mala calidad.

¿Por qué la comida del perro lleva cenizas?

#ingredientes #cenizas #comidamascotas #consejosveterinarios ♬ Little Sparrow – Paul Alan Morris @mariavetican Un problema/duda menos 💪🏻 Ya sabéis que yo a mi perro le doy dieta natural pero las «cenizas» del pienso de vuestro perro o gato no es algo que os deba preocupar y por eso quería explicarlo también ❤️ En lo que tenéis que fijaros realmente es en el resto de info de la etiqueta, los ingredientes, el orden, etc…Aprended a interpretarla correctamente y elegid uno de calidad (tenéis videos en los que lo explico) 🤗 #piensoperros

En el etiquetado de un pienso siempre vas a ver un porcentaje que se llama cenizas, o lo que es lo mismo, materia inorgánica o minerales esenciales: calcio, fósforo, zinc, hierro. En ningún caso son cenizas de las que estabas pensando añadidas al alimento para rellenar, que les llamo cenizas porque son el resultado de una prueba de laboratorio que consiste en incinerar el alimento y cuantificar lo que queda.

Y cuando el agua, las proteínas, las grasas, etcétera se han incinerado, lo que queda son las sustancias minerales. Se oscilan entre un seis y un nueve por ciento. Pero es que estos minerales son esenciales para que la dieta sea equilibrada y para el buen funcionamiento del organismo, así que es lo que menos te tiene que preocupar del pienso. Esas cenizas tienen que estar ahí».

Para que un alimento sea completo y equilibrado, debe contener una cantidad mínima de minerales para que los perros puedan mantener los huesos y los músculos fuertes, los nervios sanos y un metabolismo que funciona adecuadamente. Y aquí entra en juego la ceniza, siempre y cuando la cantidad sea la adecuada.

Si la comida para el perro tiene niveles muy altos de cenizas, indica que para su elaboración se han utilizado ingredientes ricos en hueso. En cachorros y ancianos, esto se puede traducir en digestiones más pesadas, lo que puede dar lugar a problemas estomacales. En caso contrario, si la comida para perros tiene muy poca ceniza, quiere decir que no aporta suficientes minerales y que, a largo plazo, el animal podría sufrir alteraciones en el sistema nervioso, debilidad muscular o problemas óseos.

Tipos de piensos

Los alimentos secos son los piensos más habituales, y más vendidos, con un contenido de humedad de alrededor del 10%, son útiles para los animales porque producen un efecto de limpieza de los dientes al obligarles a masticarlos. Son extrusionados que se hacen con una base de cereal al que se añaden carnes y pescados, verduras y complementos de vitaminas y minerales.

Mientras, los alimentos semihúmedos tienen una humedad de alrededor el 14%. Son de aspecto similar al pienso seco pero más blando que a veces se usan como premio, aunque pueden ser un alimento. Son similares a los piensos húmedos en cuento a su composición. Finalmente, los alimentos húmedos, que se venden en latas, tarrinas y sobres de comida; suelen ser alimentos más ricos en proteína y más pobres en carbohidratos.

Reglamento

De conformidad con las buenas prácticas a que se refiere el artículo 4 del Reglamento (CE) no 183/2005, «las materias primas para piensos carecerán de impurezas químicas como consecuencia de su proceso de fabricación y de los auxiliares tecnológicos». El nivel de cenizas insolubles en ácido clorhídrico no superará el 2,2 % de la materia seca. No obstante, el nivel del 2,2 % podrá superarse para: las materias primas para piensos, los piensos compuestos que contengan agentes aglutinantes minerales autorizados, los piensos minerales, los piensos compuestos que contengan más del 50 % de subproductos del arroz o la remolacha azucarera, los piensos compuestos destinados a peces de piscifactoría con un contenido de harina de pescado superior al 15 %, siempre que se declare el nivel en la etiqueta.