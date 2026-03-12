La pareja del escolta que amenazó a OKDIARIO el 8M es del PSOE y próxima al asistente personal de Sánchez

La pareja del escolta privado S.A.R. que amenazó a OKDIARIO durante un canutazo de ministros ante la prensa en la manifestación del pasado 8M, es militante del PSOE y próxima a Raúl Díaz Silva, asistente personal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa, según ha podido saber OKDIARIO de distintas fuentes.

Este periódico reveló el pasado lunes que S.A.R. no es policía ni funcionario público, sino comercial de una compañía especializada en la fabricación de cintas adhesivas, según se identificaba él mismo en la red profesional LinkedIn hasta este episodio, pues ha borrado su presencia en dicha plataforma. También su pareja ha eliminado sus datos en redes sociales.

Las fuentes consultadas coinciden en que la pareja de este pseudoescolta, que responde a las siglas L. B., ha trabajado también para el PSOE desde hace años, habiendo coincidido en la organización con Raúl Díaz Silva, asistente personal de Pedro Sánchez y responsable de la administración y de la coordinación de personal de los edificios Palacio y Consejo de Ministros en el Complejo de la Moncloa.

En su caso, S. A. R. se encaró el pasado domingo con el reportero de OKDIARIO Cake Minuesa con afirmaciones del tipo «Sal de ahí que te reviento» o «Como me vuelvas a tocar, te reviento. Me has tocado la cara», lanzó desafiante.

El comercial S.A.R., que es hijo del alcalde en Caspueñas (Guadalajara), José Antonio Alonso Rodríguez (PSOE), no se identificó en ningún momento como agente de policía en su enfrentamiento con el reportero de este periódico el pasado 8M, algo que sí hizo un escolta oficial allí presente, quien, con más temple, intentó rebajar la temperatura: «Vamos a bajar un poquito las pulsaciones… yo soy escolta policial. Somos de Policía Nacional», aseguró este agente, asignado a la protección del ministro de Transformación Digital y para la Función Pública y líder del PSOE de Madrid, Óscar López.

Ante ello, Minuesa preguntó al escolta privado del PSOE que le había amenazado: «¿Tú eres policía nacional?», le formuló. Y este, en una presunta usurpación de funciones, evitó pronunciarse al respecto y se limitó a contestar: «¿Qué te pasa a ti?», volvió a decirle al reportero, encarándose con él una vez más. En su currículum en LinkedIn -eliminado en las últimas horas- no aparecía ninguna formación en seguridad privada o habilitación alguna, algo que ocurre en los casos de intrusismo.

En el marco de su cobertura del 8M, Minuesa trató de dirigirse a Óscar López para entrevistarle, pero no le fue posible acceder al ministro, blindado por miembros de seguridad del PSOE y simpatizantes.

Raúl Díaz Silva, asistente personal de Pedro Sánchez, y L. B., pareja del pseudoescolta que amenazó a OKDIARIO en esta edición del 8 de marzo, trabajaron juntos en el PSOE, especialmente durante los procesos electorales de 2015 y 2016.

Previamente, Díaz Silva fue asesor en el Ayuntamiento de Isla Cristina bajo mandato de la socialista María Luisa Faneca y miembro de la Ejecutiva local del PSOE en este municipio onubense.

Viajes privados

Tras la llegada de Sánchez a la Moncloa, Díaz Silva se convirtió en uno de sus principales asistentes, acompañándole en todos sus actos y colocándole los papeles en el atril para sus discursos. Asimismo, este asesor ha viajado junto al presidente del Gobierno y su esposa, Begoña Gómez, en la realización de desplazamientos privados, como la escapada realizada, por ejemplo, a Andorra en septiembre de 2024, de la que informó OKDIARIO.

Precisamente, en el marco del caso Begoña, Díaz Silva tuvo que declarar el pasado mayo ante el juez Juan Carlos Peinado después de que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, diera su nombre delante del instructor como responsable de la contratación de Cristina Álvarez, la asistente imputada de la mujer del jefe del Ejecutivo que intervino en sus negocios privados.