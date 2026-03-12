Grinda acusó a Delgado de filtrar a Villarejo la caída de Stampa: «¿Cómo supo que el fiscal estaba amortizado?»

El 1 de noviembre de 2020, el fiscal anticorrupción José Grinda llegó al chat de La Compañía con la rabia acumulada de quien lleva semanas viendo cómo se desmonta una investigación que él consideraba estratégica. El detonante fue el reportaje que ese día publicaba El País bajo el título ¿Quién quiere acabar con Stampa?, en el que se relataba con detalle cómo el comisario José Manuel Villarejo había dado por amortizado al fiscal durante el registro de su celda en la cárcel de Estremera, consciente de que su suerte estaba echada. Grinda escuchó en esa crónica algo que confirmaba sus peores sospechas: que Villarejo actuaba con información privilegiada. Y en los audios que dejó en el chat no dudó en señalar de dónde creía que procedía esa información: «¿Por qué Villarejo sabía que Stampa estaba amortizado cuando entró en su celda? Hay bastantes cosas».

El registro en Estremera y la pulla de Villarejo

El reportaje que encendió a Grinda reconstruía con precisión los ocho días que siguieron al último gran golpe de Stampa como fiscal anticorrupción. El viernes 23 de octubre, Stampa se presentó en el centro penitenciario Madrid VII con una comitiva judicial para registrar la celda de Villarejo. Al ver quién encabezaba la comitiva, el viejo comisario no pudo evitar la provocación: «Ah, ¿pero todavía no te han despedido?». Días después, durante un interrogatorio por videoconferencia desde la cárcel de Estremera, Villarejo había subido el tono: «Eh, podemita, ¡no toques mis papeles! ¿Todavía no te ha echado tu jefa? Deben de tener muy acojonada a mi amiga Lola».

Para Grinda, que leía el reportaje en paralelo a su joint-venture con Podemos, la actitud de Villarejo no era la de un preso a ciegas. Era la de alguien que sabía exactamente lo que estaba pasando fuera de la prisión. Alguien que tenía acceso a información que sólo podía llegar desde arriba. La referencia a «mi amiga Lola» —Dolores Delgado, Fiscal General del Estado— no era, a ojos de Grinda, una bravuconada de prisionero. Era una pista.

Las maniobras de Delgado que Grinda quería investigar

En sus audios, Grinda no se limitó a expresar indignación. Entró en el detalle de las maniobras concretas que, a su juicio, Delgado había ejecutado para favorecer a Villarejo y neutralizar a Stampa. Sus palabras en el chat no dejaban lugar a la ambigüedad: «Si, como es así, la Fiscal General del Estado ordena a Alejandro Luzón que sustituya a Ignacio y a Miguel en la declaración de Calvente… Esa orden y otras más. Y otra cosa, ¿por qué Villarejo daba por amortizado a Ignacio Stampa cuando el viernes pasado, bueno, ya el antepasado, entraba en su celda en Estremera? Hombre, yo creo que hay bastantes cosas».

La pregunta de Grinda sobre Villarejo era la más explosiva del audio. Si el comisario sabía desde dentro de la cárcel que Stampa estaba a punto de ser apartado, esa información tenía que haberle llegado de algún sitio. Y Grinda, que conocía el expediente mejor que nadie, apuntaba en una dirección concreta. Para él, la decisión de Delgado de sustituir precisamente a Stampa y Serrano en la declaración de Calvente no era una decisión administrativa inocente: era una maniobra para controlar qué preguntas se hacían y qué respuestas quedaban registradas en el sumario. «Esa orden y otras más», insistía, sugiriendo que ese patrón de intervenciones era exactamente lo que Podemos debería investigar o denunciar.

La referencia a Calvente no era casual. El ex coordinador jurídico de Podemos había sido la primera persona en alertar, en octubre de 2019, de que Marta Flor Núñez podía estar poniendo en peligro la causa al «anteponer sus relaciones íntimas» con Stampa. Fue purgado del partido con una falsa denuncia de acoso sexual que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid archivó en julio de 2020 al no encontrar pruebas de la acusación. Que Delgado decidiera sustituir precisamente a Stampa y Serrano en su declaración era, para Grinda, una señal inequívoca de hacia dónde soplaba el viento.

Elizo: «A Delgado le tienen muchas ganas, incluido el ministro»

La respuesta de Gloria Elizo en el chat añadió una capa adicional de información. La entonces jefa jurídica de Podemos no solo se mostró de acuerdo con el análisis de Grinda: aportó un dato que situaba la guerra contra Delgado en una dimensión que iba más allá del caso Tándem. «Lo que yo sé es que le tienen muchas ganas, incluido el ministro», escribió Elizo, en referencia al entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

El mensaje de Elizo revelaba que las tensiones en torno a la figura de Delgado no eran exclusivas de La Compañía. La Fiscal General acumulaba frentes abiertos que trascendían su gestión del caso Villarejo, y algunos de esos frentes llegaban hasta el propio Gobierno del que ella había formado parte como ministra de Justicia antes de asumir la jefatura del Ministerio Fiscal.

La víspera de que el Consejo Fiscal votara el futuro de Stampa, Dolores Delgado había almorzado con Baltasar Garzón en el restaurante La Manduca de Azagra, uno de los lugares de mayor exposición pública de Madrid. Era el cumpleaños de Garzón. Su bufete defendía a tres de los policías imputados por Stampa: Enrique García Castaño, el ejecutor de la Operación Kitchen para borrar pruebas contra el PP; Eugenio Pino, el jefe de la llamada policía patriótica; y Carlos Salamanca, comisario amigo de Villarejo.

Al día siguiente, en el Consejo Fiscal, Stampa no obtuvo ni un solo voto para la plaza fija en Anticorrupción. Era el único de los ocho fiscales anticorrupción en comisión de servicio que no la consiguió. La investigación penal que pesaba sobre él llevaba meses con una propuesta de archivo —Stampa era inocente, según el instructor— pero la Fiscalía General decidió no comunicarlo antes de la votación.