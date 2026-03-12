Última hora de Jorge Rey por lo que llega a España en horas: la alerta por nieve que afecta a estas zonas

Jorge Rey lanza una última hora por lo que llega a España en horas, será mejor que nos preparemos para la llegada de nieve en estas zonas. Una novedad importante que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa destacada. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que todo puede ser posible.

Será el momento de empezar a pensar en lo que tenemos por delante y lo que nos está esperando. Una novedad que puede convertirse en la antesala de un fin de semana en el que tocará empezar a ver llegar algunos cambios importantes que pueden ser esenciales. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estas jornadas en las que cada detalle cuenta y puede convertirse en algo para lo que quizás no estamos del todo preparados. Un cambio de tendencia que puede ser esencial y que quizás hasta la fecha no sabíamos que nos llegaría a toda velocidad. Estaremos muy pendientes de estos cambios que pueden ser claves en estas próximas jornadas.

Jorge Rey lanza una importante alerta por lo que llega a España en horas

Lo que llega a España en horas puede ser determinante, Jorge Rey no dudas, un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. Tocará estar preparados para lo que está por llegar en estas próximas horas.

Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, tendremos que visualizar de la mejor manera posible. Cuando pensábamos que la primavera acabaría siendo una realidad, tocará empezar a ver llegar algunos cambios que pueden ser esenciales en estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos.

Una novedad destacada que hasta el momento no habíamos ni visto llegar, con la mirada puesta a este fin de semana de marzo en el que podemos ver un ambiente de lo más invernal. Durante las próximas horas, vamos a ver llegar un fenómeno que pensábamos que no volvería, hasta el momento en el que vemos estos cambios que pueden ser esenciales.

Deberemos visualizar un giro radical que, sin duda alguna, acabará marcando estos días que hasta la fecha nadie hubiera visto llegar. Jorge Rey tiene muy claro lo que nos está esperando.

La alerta por nieve que afecta a estas zonas

Estas zonas de España estarán en alerta por nieve, eso puede decir que tendremos que empezar a pensar en algunos cambios que hasta el momento no sabíamos. Estas nevadas destacadas de estos últimos días pueden sumergirnos de lleno en lo peor de esta primavera.

Jorge Rey no tiene ninguna duda de lo que puede pasar por estas fechas que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar en estas jornadas en las que el tiempo no nos dará una tregua.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Se mantendrá una situación de estabilidad dominada por las altas presiones en la mayor parte del país, predominando los cielos poco nubosos o despejados y con intervalos de nubosidad baja en regiones de Cataluña, Baleares, Galicia, alto Ebro y Cantábrico, donde son probables los bancos de niebla matinales. No obstante, el paso de un frente hará aumentar la nubosidad de oeste a este, acabando por dejar cielos nubosos o cubiertos en la mitad noroeste peninsular e intervalos de nubes altas en el resto. Se darán precipitaciones en la mayor parte del cuadrante noroeste, Cantábrico y Pirineos, con los mayores acumulados en Galicia y Asturias donde podrían ser localmente fuertes o persistentes. Se prevén nevadas con posibles acumulados importantes en la Cantábrica a una cota bajando de 18700/2000 metros a unos 1000/1300m., también posibles en otras montañas del tercio norte por encima de 1600/2000m. Cielos poco nubosos o despejados en Canarias, con intervalos nubosos y posibles lluvias débiles en el norte de las islas occidentales. Calima en Canarias, especialmente en las islas más orientales. Temperaturas máximas en aumento en Canarias, regiones mediterráneas y litorales cantábricos, con descensos en el extremo noroeste peninsular y pocos cambios en el resto. En las mínimas predominarán los aumentos, de ligeros a moderados, en la mayor parte del país exceptuando en el norte, noroeste y valle del Ebro donde lo harán los descensos. Heladas débiles en montañas del norte».

Las alertas pueden estar activadas: «Nieblas que podrán ser densas en regiones del tercio norte peninsular. Precipitaciones en el norte y noroeste a últimas horas del día, que pueden ser localmente fuertes o persistentes. Soplará viento flojo de componente suroeste en Baleares y fachada oriental peninsular tendiendo a arreciar, con levante rolando a poniente en el Estrecho y Alborán y predominio de la componente oeste en el resto. En general será moderado en litorales, con probables intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en los del Cantábrico y Galicia. Flojo en el interior con intervalos moderados en meseta Norte y Ebro. Alisio con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en Canarias».