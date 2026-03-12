Cielo con intervalos nubosos por la mañana, que dará paso a una tarde mayormente despejada. En toda la provincia, se prevén brumas y bancos de niebla en la Depresión Central, así como algunas precipitaciones débiles en el tercio oriental. Las temperaturas experimentarán cambios ligeros y se registrarán heladas débiles en el Prepirineo. El viento será flojo, variando de dirección. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 12 de marzo

Barcelona: cielos despejados y ambiente cálido

El cielo de Barcelona se despereza lento esta mañana, con una mezcla de nubes que dan paso a claros, mientras la temperatura se sitúa en unos agradables 12 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de chubascos se mantiene en un nivel moderado, especialmente hasta el mediodía, aunque el viento suave del sureste, a unos 10 km/h, aporta una brisa fresca que alivia la sensación térmica, que podría alcanzar los 17 grados en su punto máximo.

Ya por la tarde, el sol se asoma con más fuerza y la temperatura se eleva, ofreciendo un ambiente más cálido y agradable. La humedad, que ronda el 65%, no se siente tan pesada como en otras ocasiones, lo que permite disfrutar de las horas de luz hasta la puesta del sol a las 18:54. Con el cielo despejándose y sin riesgo de lluvia en la tarde-noche, es un buen momento para salir y disfrutar de la ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y posibilidad de lluvia

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 10 grados y una probabilidad de lluvia del 45%, mientras el viento sopla del sur a una velocidad moderada de 10 km/h, creando una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avanza el día, el cielo se despejará ligeramente, pero no se espera que la tarde traiga más que un respiro temporal. Con temperaturas que alcanzarán los 18 grados y una humedad que puede llegar al 95%, la sensación térmica podría resultar agobiante. Se recomienda llevar paraguas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 50% durante el día.

Cielo nublado con posibles lluvias en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 10°C, que se sentirá como 10°C. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia alcanza un 70%, por lo que es recomendable llevar paraguas. El viento soplará del sur a una velocidad moderada de 10 km/h, aunque se prevén ráfagas de hasta 40 km/h, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco.

Por la tarde, el cielo se despejará y la temperatura máxima alcanzará los 17°C, con una sensación térmica similar. La probabilidad de lluvia disminuirá a cero, lo que permitirá disfrutar de unas agradables horas de luz hasta la puesta del sol a las 18:53. La humedad, que oscilará entre el 70% y el 95%, hará que el ambiente se sienta algo pesado, pero la jornada promete ser más tranquila y soleada en su segunda mitad.

Cielo variable con momentos soleados en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 19 grados y aunque hay una ligera posibilidad de lluvia por la mañana, la tarde promete ser más tranquila y soleada, con vientos suaves que no superarán los 10 km/h.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. Aprovechar las horas de sol será una buena manera de recargar energías y disfrutar del ambiente relajado que ofrece la jornada.