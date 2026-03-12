Castilla y León: AEMET prevé un día de nubes y brumas con temperaturas en ligero cambio

Hoy, 12 de marzo de 2026, el tiempo en Castilla y León se presenta mayormente poco nuboso, aunque se esperan intervalos de nubosidad media y alta durante la primera mitad del día. Las brumas y nieblas matinales harán acto de presencia en la meseta, mientras que las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso en el noroeste y un leve ascenso en el resto de la región. Las máximas, por su parte, subirán de forma moderada, con heladas débiles en zonas de montaña.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 12 de marzo

Cielo nublado con brisa suave en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que se irán disipando a medida que avance la mañana. Con temperaturas que oscilarán entre los 2 y los 17 grados, el ambiente se sentirá fresco, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 17, brindando un respiro cálido en las horas centrales del día. La brisa, suave al principio, se tornará más notable con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, así que es recomendable abrigarse un poco al salir.

Ya por la tarde, el sol se asomará como un tímido invitado, iluminando la ciudad hasta la puesta del sol a las 19:24. La humedad, que se mantendrá en niveles moderados, hará que el ambiente se sienta un tanto cargado, pero no se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un agradable paseo al aire libre. Así, León se vestirá de luz y color, invitando a sus habitantes a aprovechar cada rincón de la ciudad.

Zamora: nubes grises y viento fresco

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 4 grados, mientras el viento sopla suave desde el sur a 5 km/h, creando una sensación de frescura que invita a abrigarse.

A medida que avanza la jornada, el cielo se tornará más sombrío y las temperaturas alcanzarán un máximo de 18 grados por la tarde. Sin embargo, la humedad puede llegar a ser agobiante, alcanzando hasta el 90%. Con ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h, es recomendable llevar paraguas y estar preparado para cualquier eventualidad.

En la ciudad de Salamanca, cielo despejado y ambiente fresco

El día amanece en Salamanca con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:39. Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas que rondarán los 2°C, pero la sensación térmica podría descender hasta los 2°C, lo que hará que el ambiente se sienta un poco más frío. A medida que avance la mañana, el sol irá ganando fuerza, alcanzando una temperatura máxima de 17°C, aunque la humedad relativa, que puede llegar hasta el 100%, hará que el ambiente se sienta algo pesado.

Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y aunque no se espera lluvia, la probabilidad es baja, por lo que se puede disfrutar de un paseo sin preocupaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C y 16°C, con una sensación térmica que podría llegar a los 18°C. El viento soplará de forma suave, con ráfagas que no superarán los 30 km/h, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. La puesta del sol será a las 19:25, brindando un total de más de 11 horas de luz.

Valladolid: cielo alternando nubes y claros

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 17 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable, aunque con una leve brisa del sur que podría hacer sentir un poco más fresco el aire.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que no se esperan lluvias y el ambiente será propicio para salir a dar un paseo o simplemente relajarse en un parque.

Cielos despejados y sol radiante en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos mayormente despejados y una temperatura fresca que ronda los 4 grados. El ambiente es tranquilo, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con más fuerza, alcanzando una temperatura máxima de 16 grados por la tarde. Es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden descender al caer la noche. Aprovecha el buen tiempo para salir y disfrutar del aire libre.

Palencia: ambiente fresco con nubes por la tarde

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 3°C y un cielo despejado que invita a disfrutar del aire matutino. A medida que avanza la jornada, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 16°C, mientras el viento sopla de manera suave a 10 km/h, aportando una agradable sensación térmica.

Sin embargo, la tarde podría traer consigo algunas nubes y se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar los 15 km/h. Es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que la temperatura descenderá nuevamente al caer la noche y la humedad podría hacer que la sensación térmica se sienta más fresca.

Cielos despejados y ambiente fresco en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 3 grados, pero la sensación térmica puede bajar hasta 1 grado, así que es recomendable abrigarse bien. A medida que avance el día, el tiempo se mantendrá estable, con temperaturas que alcanzarán los 14 grados por la tarde, ofreciendo un respiro agradable. No olvides llevar contigo una chaqueta ligera para la noche, cuando el termómetro descenderá nuevamente.

Segovia: cielo despejado con chubascos intermitentes

Las primeras horas traen un cielo despejado que dará paso a un ambiente más cálido a medida que avanza la jornada. La mañana arranca fresca con temperaturas alrededor de 5°C, pero por la tarde el mercurio subirá hasta alcanzar los 15°C, mientras el viento sopla del sureste a 14 km/h, aportando una sensación térmica agradable.

Sin embargo, se esperan chubascos intermitentes desde media mañana, por lo que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir. La tarde podría traer precipitaciones puntuales, así que es mejor estar preparados para cualquier cambio en el tiempo.

Ambiente fresco y soleado hoy en Soria

El día amanece en Soria con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que se extenderán hasta las 19:12. La temperatura mínima se sitúa en 3°C, pero la sensación térmica puede descender a 2°C, por lo que se recomienda abrigarse un poco al salir. A medida que avance la mañana, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una temperatura máxima de 16°C y una sensación térmica similar, lo que hará que la jornada se sienta fresca y agradable.

Por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado, pero sin riesgo de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo. La brisa suave, con vientos de hasta 15 km/h, aportará un toque fresco a la tarde. La humedad variará entre el 45% y el 100%, pero no afectará la comodidad del día. En resumen, será una jornada ideal para salir y disfrutar del aire libre.