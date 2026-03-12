Locura en Mercadona por el plato preparado que se ha hecho viral: sólo cuesta 6,20 euros

Ahora que ya estamos en el mes de marzo, y que se acerca la Semana Santa, hay platos típicos de esta época, que vuelven casi de forma automática a la mente de todos y que ya estamos pensando en comer. Uno de ellos son sin duda alguna, las torrijas. En muchas casas siguen preparándose como siempre, con leche infusionada, canela y paciencia. Pero también es verdad que no todo el mundo tiene tiempo para freír pan durante el tiempo que cuesta hacerlas. Ahí es donde entran en juego las torrijas fritas congeladas de Mercadona, un producto que no es nuevo, pero que cada año regresa y vuelve a colocarse entre los más buscados.

No es la primera vez que la cadena las pone a la venta. De hecho, ya en campañas anteriores estuvieron disponibles y tuvieron buena acogida hasta el punto de hacerse virales en las redes sociales. Y este año han vuelto a los congeladores y, como suele ocurrir, muchos clientes no han tardado en fijarse en ellas. Su precio es de 6,20 euros por una bandeja de 4 unidades (480 gramos), de modo que aquellos que tienen ganas de comer este plato tan típico de Semana Santa sin necesidad de cocinarlo, pueden recurrir a esta versión congelada, que es más cómoda pero a la vez, deliciosa.

El plato de Semana Santa que vuelve a triunfar en Mercadona

Las torrijas forman parte de la tradición gastronómica de estas fechas. Durante décadas han sido un dulce humilde, nacido del aprovechamiento del pan duro y convertido en uno de los postres más reconocibles de la cuaresma. Y como era de esperar, Mercadona mantiene en su surtido este producto congelado como alternativa práctica para quienes quieren disfrutar de ellas sin meterse en la cocina. Y eso no significa que haya desaparecido la opción casera. De hecho, en este mismo supermercado tienes también el pan especial para hacer torrijas, pensado precisamente para quienes prefieren seguir la receta paso a paso y que también arrasa en ventas a un precio de 1,35 euros el paquete de 500 gramos.

Cómo son las torrijas fritas congeladas de Mercadona

En el caso de que optes por hacerte con la caja de torrijas ya fritas, aunque congeladas de Mercadona, debes saber que dentro hay cuatro torrijas colocadas en una bandeja transparente y listas para descongelar. El conjunto pesa 480 gramos, así que cada pieza ronda los 120 gramos. No son pequeñas ni finas sino que tienen el grosor y el tamaño que uno espera cuando piensa en una torrija tradicional.

Al estar congeladas, deben guardarse en el congelador hasta el momento de consumo, a una temperatura de -18 °C. En el propio envase se recuerda algo importante: una vez que se descongelan, no se pueden volver a congelar. También se indica que, después de descongelarlas, deben conservarse en frío y consumirse en un máximo de cuatro días.

No hay que freírlas ni hornearlas. Lo único que tenemos que hacer es dejarlas en el frigorífico unas nueve horas para que se descongelen poco a poco. Luego, sacarlas media hora antes de servirlas. Y listo. En cuanto a la receta, la base es la de siempre con leche entera, harina de trigo, azúcar, huevo pasteurizado y aceite de girasol, entre otros ingredientes habituales. Es decir, no inventan nada raro. Es la torrija de toda la vida, pero ya preparada.

Una solución práctica frente a la receta tradicional

Preparar torrijas en casa tiene su encanto. Calentar la leche con canela, empapar el pan, pasarlo por huevo, freír con cuidado… es casi un ritual. Pero también implica tiempo, planificación y limpieza posterior. Las torrijas congeladas de Mercadona eliminan esa parte del proceso. No sustituyen la experiencia de hacerlas en casa, pero sí permiten tener el postre listo sin complicaciones. Para muchas personas eso es suficiente.

Además, se pueden personalizar una vez descongeladas. Hay quien les añade miel, quien espolvorea un poco más de azúcar y canela, e incluso quien las acompaña con helado o crema pastelera. El producto base ya está hecho; el toque final queda a elección de cada uno.

Un precio cerrado que facilita la decisión

El precio de 6,20 euros por la bandeja de 4 unidades es uno de los factores que explica su éxito. Si se divide el coste, cada torrija sale por algo más de 1,50 euros aproximadamente. En comparación con el precio que pueden alcanzar en algunas pastelerías, donde el coste por unidad suele ser mayor, esta opción de supermercado resulta más económica. Y, frente a la versión casera, evita la compra de ingredientes y el tiempo invertido.

No es un lanzamiento novedoso ni una edición limitada. Es un producto estacional que Mercadona recupera cada año porque sabe que tiene salida. Y cada temporada ocurre algo parecido ya que en cuanto aparecen en el lineal, muchos clientes las buscan. De este modo, y con la Semana Santa cada vez más cerca, las torrijas vuelven a ocupar espacio en casa de muchas personas con las de Mercadona estando entre las más deseadas.