Estados Unidos (EEUU) investiga a Europa y a otros países para saber qué porcentaje de aranceles puede imponer legalmente tras el fallo del Tribunal Supremo del país contra estas tarifas que quiere implementar el presidente Donald Trump. El Gobierno norteamericano lo hace amparado en la Sección 301(b) de la Ley de Comercio de 1974, que le permite estudiar «las acciones, políticas y prácticas» de otras naciones para imponer gravámenes a las importaciones.

Entre las economías que están siendo investigadas se encuentran China, la Unión Europea, Singapur, Suiza, Noruega, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Corea del Sur, Vietnam, Taiwán, Bangladés, México, Japón e India. Los resultados del estudio permitirán a Trump reformular sus famosos «aranceles recíprocos» y encuadrarlos en la ley estadounidense.

En ese sentido, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), representada por Jamieson Greer, ha asegurado que estas investigaciones contra algunos de sus principales socios comerciales examinarán las acciones, políticas y prácticas de estas economías en relación con el exceso de capacidad y producción estructural en los sectores manufactureros.

De esa manera, el análisis elaborado por la nación norteamericana, si dichas acciones, políticas y prácticas son irrazonables o discriminatorias y si obstaculizan o restringen el comercio estadounidense.

EEUU investiga a Europa

«Estados Unidos ya no sacrificará su base industrial a otros países que podrían estar exportándonos sus problemas de exceso de capacidad y producción», ha asegurado Greer, para quien estas investigaciones muestran el compromiso del presidente Trump de relocalizar cadenas de suministro críticas y crear empleos bien remunerados para los trabajadores estadounidenses.

«En numerosos sectores, muchos socios comerciales de EEUU producen más bienes de los que pueden consumir internamente. Esta sobreproducción desplaza la producción nacional estadounidense existente o impide la inversión y la expansión de la producción manufacturera estadounidense que, de otro modo, se habrían puesto en marcha», argumento el funcionario estadounidense.

Por otro lado, el representante advirtió que EEUU ha perdido una capacidad de producción nacional sustancial o se ha quedado «preocupantemente rezagado respecto a sus competidores extranjeros» en muchos sectores.

La Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 está diseñada para abordar las prácticas extranjeras desleales que afectan al comercio estadounidense y puede utilizarse para responder a prácticas injustificables, irrazonables o discriminatorias de gobiernos extranjeros que obstaculizan o restringen el comercio de EEUU.

Al iniciar una investigación, el representante comercial de los Estados Unidos debe solicitar consultas con las economías cuyos actos, políticas o prácticas se investigan. A tal efecto, la USTR ha solicitado consultas con los gobiernos de China, la Unión Europea, Singapur, Suiza, Noruega, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Corea, Vietnam, Taiwán, Bangladesh, México, Japón e India. Por tanto, EEUU investiga a Europa.

El plazo para presentar comentarios sobre las investigaciones se abrirá el 17 de marzo de 2026. Para garantizar su consideración, las personas interesadas deben presentar sus comentarios por escrito, solicitar su comparecencia a la audiencia y un resumen del testimonio antes del 15 de abril de 2026. La USTR celebrará una audiencia sobre estas investigaciones a partir del 5 de mayo de 2026.

«Los esfuerzos de reindustrialización de la Administración Trump siguen enfrentándose a importantes desafíos debido al exceso estructural de capacidad y producción de las economías extranjeras en los sectores manufactureros», apostilló Greer.

Desde el pasado 24 de febrero, Washington comenzó a implementar un nuevo arancel global del 10%, después de que el Tribunal Supremo estadounidense anulara la mayor parte de los gravámenes impuestos por Donald Trump al considerar que la Casa Blanca se había extralimitado al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) para fijar tarifas.