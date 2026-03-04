El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, incrementará en 5 puntos porcentuales el arancel global «esta semana», desde el 10% hasta el 15%, según ha asegurado el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. Esto sucede tras el fallo del Tribunal Supremo del país que bloqueó las tarifas del dirigente republicano.

«Eso probablemente ocurrirá esta semana», ha indicado el responsable de la Economía estadounidense del equipo gubernamental de Donald Trump, en declaraciones a la cadena CNBC.

En ese sentido, el secretario del Tesoro de EEUU ha asegurado que el arancel global puede esquivar la decisión de la Justicia porque se aplica al amparo de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.

Esta normativa autoriza a la implementación de la tasa por un periodo de 150 días, durante los que se analizarán diversas alternativas para los aranceles como las recogidas bajo las secciones 301 y 232.

El arancel global de Trump

«Son muy lentas, pero más robustas», ha comentado el funcionario estadounidense, que se ha mostrado convencido de que, al cabo de cinco meses, «las tasas arancelarias volverán a su nivel anterior».

El pasado 24 de febrero, Estados Unidos comenzó a implementar un arancel global del 10%, después de que el Tribunal Supremo anulara la mayor parte de los gravámenes impuestos por Washington al considerar que la Casa Blanca se había extralimitado al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) para fijar tarifas.

No obstante, aún está por ver que va a suceder con las relaciones comerciales entre EEUU y España. Donald Trump reprendió el martes a Pedro Sánchez por su postura en el conflicto entre la nación norteamericana e Irán, asegurando que había ordenado paralizar el comercio entre ambos países.

Por tanto, la subida del arancel global puede ser el menor de los problemas de España, especialmente para aquellos sectores económicos que dependen enormemente de las exportaciones a EEUU, como puede ser el de la farmaindustria o el de los fabricantes de cargadores para coches eléctricos.