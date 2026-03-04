Un nuevo informe pericial en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra el BBVA por la contratación del ex comisario Villarejo concluye que el famoso informe forensic encargado por el banco que preside Carlos Torres está «sesgado» al no incluir toda la información disponible, en línea con la postura de la Fiscalía Anticorrupción.

Esta pericial, encargada por Ausbanc (la asociación de Luis Pineda) concluye que el forensic se realizó con “una serie de incongruencias y deficiencias”. “Lo presentado por la otra parte no se trata de la totalidad de las evidencias analizadas que dio lugar al procedimiento, únicamente se muestra una parte de ellas, tratándose por tanto de una información sesgada, puesto que no se indican los criterios de selección”, asegura.

Y añade: «Algunos de los resultados presentados han sido creados, grabados y presentados posteriormente y por tanto existe una gran posibilidad de haber sido manipulados con el objetivo de poder demostrar los hechos según los intereses de que la parte que presenta la prueba, en este caso el BBVA, creando por tanto un prueba que pierde todas las garantías procesales».

El forensic fue encargado por el BBVA a PwC cuando estalló el escándalo en la prensa, con el objetivo teórico de colaborar con la investigación judicial. Pero pronto quedó claro que el objetivo del banco era entorpecer y dilatar todo lo posible la instrucción del caso, como denunció la propia Fiscalía.

De hecho, en junio de 2023, Anticorrupción emitió un escrito en el que acusaba al BBVA de entregar la documentación de manera “sesgada y paulatina”, y de que “exponía a algunas personas y evitaban a otras”. Se refería a que el forensic sólo incluía mensajes y análisis de los dispositivos de 18 empleados de la entidad, y se excluía a sus principales gestores.

Aun así, el BBVA se negó a poner a disposición de las partes los 2,3 millones de hits (correos, archivos, documentos y análisis de dispositivos), como habían solicitado el propio Pineda y el expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, junto con el resto de los miembros del llamado «Grupo Hostil» cuando la constructoraintentó tomar el control del banco. La excusa de Torres fue que trasladar esa documentación revelaría información confidencial de los directivos afectados o del banco.

Pero el juez Manuel García Castellón (jubilado y sustituido por Antonio Piña) autorizó a finales de 2022 el traslado de la documentación con una serie de cautelas para evitar filtraciones. Como consecuencia de esta decisión, ahora empiezan a llegar los informes periciales como el de Ausbanc, tres años después.

BBVA, al banquillo

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó hace dos semanas el procesamiento del BBVA, como persona jurídica, y de su expresidente hasta 2018, Francisco González, por la contratación de empresas vinculadas al excomisario José Manuel Villarejo para realizar encargos supuestamente ilegales entre 2004 y 2016, rechazando así todos los recursos presentados.