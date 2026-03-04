¿Es posible tener 82 años y que tu cuerpo funcione como el de alguien de 30? La respuesta es sí, se llama Juan López y es español. Este atleta veterano no solo está coleccionando medallas de oro y batiendo récords mundiales, sino que se ha convertido en el centro de atención de la comunidad científica internacional.

Con una condición física que desafía las leyes del envejecimiento, López ha demostrado que nunca es tarde para empezar: se calzó las zapatillas por primera vez a los 66 años y hoy es, sencillamente, inalcanzable.

Un físico que «engaña» hasta a los médicos

Lo que más sorprende de Juan López no es solo su velocidad, sino lo que esconde bajo la piel. Estudios universitarios recientes han revelado un dato asombroso: mantiene el 77% de su masa muscular, un porcentaje que normalmente solo se encuentra en hombres de 30 años. Mientras que a su edad lo habitual es sufrir una pérdida progresiva de músculo (sarcopenia), Juan ha logrado congelar el tiempo gracias a una combinación de genética privilegiada y un entrenamiento de hierro.

Su éxito no es casualidad. En 2024 se coronó campeón de Europa de maratón (M80: categoría 80-84 años) y, solo un año después, en 2025, pulverizó el récord mundial de los 50 kilómetros. Estos registros han provocado que instituciones académicas de todo el mundo quieran analizar su metabolismo y su capacidad cardiovascular, buscando entender cómo un octogenario puede rendir al nivel de atletas varias décadas más jóvenes.

El motor de su éxito: amor y disciplina

A pesar de ser una estrella en redes sociales y haber pasado por platós de televisión como Y ahora Sonsoles, Juan mantiene los pies en el suelo. Para él, la receta es clara: «Mucho es genética, pero también entrenamiento». Su rutina diaria es sagrada y se basa en una alimentación saludable y una vida activa constante.

Sin embargo, detrás de cada zancada hay una motivación mucho más profunda que los trofeos. El propio atleta confiesa que su gran motor para mantenerse fuerte es poder cuidar de su mujer durante muchos años más.

Esta mezcla de corazón y disciplina le ha permitido pasar de ser un principiante a los 66 años a convertirse en una leyenda viva del atletismo mundial que, a día de hoy, sigue sin encontrar un techo a su rendimiento.