Harry Maguire, condenado a 15 meses de cárcel por tentativa de agresión y soborno a un Policía

En pleno ascenso del Manchester United para resurgir como un gigante en la Premier League, la parte externa ha sacudido la imagen del vestuario en Old Trafford. Y el escándalo ha regresado para su capitán, Harry Maguire, que ha sido condenado a 15 meses de prisión suspendida después de una fuerte trifulca con la policía griega donde se le acusó de agresión y soborno.

Los hechos sucedieron en verano de 2020 mientras disfrutaba de unos amigos en Mykonos, Grecia. El futbolista inglés se le fue de las manos una noche de fiesta y gastó hasta 40.000 euros en alcohol. A raíz de ello, Harry Maguire se vio envuelto en una pelea callejera con unos turistas ingleses en el que acabó arrestado junto con otros dos de sus amigos. Ya, en comisaría, el defensa del United se volvió aún más agresivo y fue acusado de desobediencia a la Policía, tanto por daño corporal como por verbal, e incluso intentó sobornar a uno de los oficiales para salir impune y evitar un escándalo mediático y ser procesado.

Aun así, la denuncia prosperó a pesar de haberse pospuesto el juicio hasta en cuatro ocasiones debido a que aun no estaban los informes policiales traducidos al inglés, por lo que Harry Maguire fue acusado por «agresión no grave, resistencia al arresto e intento de soborno», según informa Sky Sports. Maguire se ha negado a que cometió alguna irregularidad y sus abogados apelarán ante el Tribunal Supremo griego (originalmente fue condenado a 21 meses) que evitará su ingreso en prisión.

Incluso se ha negado a pagar una multa económica ya que está convencido de limpiar su nombre. Mientras tanto, Maguire sigue centrado en el fútbol preparando el partido ante el Newcastle con total normalidad y lograr el objetivo de cerrar la temporada en puestos Champions League. El gran anhelo de los diablos rojos después de unos años fuera del foco.