EEUU revela un complot iraní para matar a Trump: Hegseth asegura que el terrorista «ha sido asesinado»

El FBI ha revelado un complot de Irán para asesinar al presidente de EEUU, Donald Trump, durante la campaña electoral de 2024. Segun ha informado, Irán ordenó a uno de sus agentes que dirigía una red criminal con sede en la ciudad de Nueva York seguir y asesinar al entonces ex presidente Trump en las últimas semanas de las elecciones de 2024, diciéndole que «el dinero no es un problema», revelaron los federales.

Un funcionario anónimo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán encargó en septiembre a Farhad Shakeri, de 51 años, «centrarse en vigilar y, en última instancia, asesinar» a Trump, según una denuncia penal revelada el viernes por los fiscales federales de Manhattan.

Cuando Shakeri le dijo a su misterioso controlador que el complot de Trump «costaría una enorme cantidad de dinero», el funcionario iraní insinuó otros intentos respaldados por Teherán para asesinar an Trump, afirma la denuncia.

El ministro de la Guerra de EEUU y jefe del Pentágono, Pete Hegseth ha revelado este miércoles que las fuerzas estadounidenses e israelíes han «perseguido y asesinado» al iraní que está detrás del complot para asesinar a Trump en los últimos días de la campaña electoral de 2024.

Habrá ampliación