Petro desvela que escapó de un atentado tras entregar a Trump el control de la lucha narcoterrorista

El presidente comunista de Colombia, Gustavo Petro, terrorista del grupo marxista M19, ha revelado este martes que ha logrado escapar de un intento de asesinato mientras se trasladaba en helicóptero, tras meses de advertencias sobre un supuesto plan de narcotraficantes para acabar con su vida. El presidente comunista ha realizado esta revelación durante el Consejo de Ministros en Montería. Allí explicó que la noche del lunes no pudo aterrizar en el departamento de Córdoba por temor a que dispararan contra el helicóptero en el que viajaba: «Tengo que confesar aquí que estaba escapándome de que me maten, por eso anoche no pude llegar. No pude aterrizar en donde debía aterrizar. Ni siquiera en donde debía aterrizar prendieron luces».

Según el presidente comunista, él y sus hijos estuvieron cuatro horas sobre mar abierto, buscando un lugar seguro donde aterrizar, antes de llegar a un destino inesperado.

El anuncio se ha producido después de que suspendieran las negociaciones con el Clan del Golfo. Es un grupo terrorista de Colombia y actualmente el mayor cartel de droga del país. Hace una semana el presidente comunista viajó a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca. Fue un encuentro a puerta cerrada que marcó un cambio de tono en las relaciones bilaterales tras meses de tensiones y acusaciones cruzadas.

Petro entrega a Trump el control de la lucha narcoterrorista

Entonces, Trump calificó la reunión como «muy buena» y destacó que ambos líderes trabajan juntos, especialmente en la cooperación contra el narcotráfico, aunque no se detallaron acuerdos concretos. Entonces, Trump reconoció que tomará el control en la lucha antidroga en Colombia: «Petro me ha pedido ayuda contra los terroristas». Petro, por su parte, valoró el diálogo con un «9 sobre 10», subrayando el tono respetuoso y directo del encuentro. La agenda incluyó temas centrales como la lucha contra el narcotráfico, la seguridad regional, cooperación en sanciones y el seguimiento de grandes capos que operan fuera de Colombia, incluyendo en Estados Unidos.

Atrás queda cuando el presidente comunista colombiano insultaba a Trump. Incluso, llegó a afirmar que la cocaína no era peor que el alcohol y pidió legalizarla para venderla igual que el vino.

Cambio de Petro con Trump

El cambio de Gustavo Petro se ha producido después de la operación de captura del narcodictador Nicolás Maduro del pasado 3 de enero en Caracas. Maduro se encuentra actualmente en una cárcel en Brooklyn. Su próxima visita ante el juez es el 17 de marzo.

Contexto de seguridad y producción de drogas

Colombia se enfrenta actualmente a niveles récord de producción de cocaína, con más de 260.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca en 2024, cifras históricas según Naciones Unidas y fuentes locales. Pese a incautaciones récord, el flujo de droga hacia Estados Unidos y otros países sigue elevado, complicando los esfuerzos de control y cooperación internacional.

El encuentro entre Trump y Petro, aunque no dejó acuerdos formales, representó un intento de rebajar tensiones y fortalecer la cooperación pragmática en áreas estratégicas, incluyendo la lucha antidrogas y la seguridad regional, a pesar de las diferencias ideológicas entre ambos mandatarios y los recientes episodios de violencia que amenazan la estabilidad presidencial en Colombia.