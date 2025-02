Petro dice que la cocaína «no es más mala que el whisky» y pide legalizarla para que «se venda como el vino»

«La cocaína no sea más mala que el whisky. Es ilegal porque la hacen en América Latina. Se podría desmantelar fácilmente si legalizaran la cocaína en el mundo. Se vendería como el vino». Son unas declaraciones sobre la cocaína del presidente colombiano, Gustavo Petro, durante la retransmisión el martes en directo del Consejo de Ministros en Bogotá. Estas afirmaciones han provocado gran controversia en Colombia. Provocaron el miércoles las dimisiones de Jorge Rojas, jefe del Dapre, entidad que ejecuta los presupuestos del Estado en Colombia, y del ministro de Cultura, Juan David Correa, entre otras dimisiones protocolarias. Colombia es el mayor productor y exportador de cocaína del mundo, principalmente a Estados Unidos y Europa, y lleva décadas luchando contra el narcotráfico.

Estas declaraciones sobre la cocaína de Gustavo Petro, ex miembro del grupo terrorista M-19, se han producido justo después suspender las negociaciones con el grupo terrorista Ejército de Liberación Nacional (ELN), tras una escalada de violencia que dejó un centenar de muertos en una semana. Desde que llegó al poder en 2022, Petro ha intentado negociar con todos los grupos terroristas que viven del narcotráfico, con el objetivo de desactivar seis décadas de conflicto. El M-19 fue fundado por comunistas y ex terroristas de las FARC.

Las FARC son el mayor grupo terrorista de Colombia. Fue formado en 1964 como brazo paramilitar del Partido Comunista de Colombia (PCC). Cuentan unos 10.000 soldados armados. Las FARC han perpetrado atentados con coches bomba, asesinatos, secuestros y otros ataques terroristas contra objetivos políticos y económicos del país. Sus vínculos con el narcotráfico han aportado a la organización terrorista cientos de millones de dólares.

La citada reunión ministerial de seis horas fue transmitida en directo por primera vez en la historia. La citada transmisión pública de las reuniones de los ministros es ilegal en Colombia. En la misma, el presidente ex miembro del grupo terrorista M-19 destacó que «la cocaína es ilegal porque la hacen en América Latina, no porque sea más mala que el whisky. Los científicos lo han analizado. La cocaína no es más mala que el whisky». Gustavo Petro sugirió que la industria mundial de la cocaína podría ser «fácilmente desmantelada» si la droga fuera legalizada en todo el mundo. «Si quieres la paz, tienes que desmantelar el negocio (del narcotráfico)», señaló. «Se podría desmantelar fácilmente si legalizaran la cocaína en el mundo. Se vendería como el vino», insistió.

En cambio, Petro también señaló que el fentanilo «está matando estadounidenses y no se fabrica en Colombia» en referencia al opioide responsable de unas 75.000 muertes al año en Estados Unidos. «El fentanilo fue creado como medicamento de farmacia por multinacionales norteamericanas» y quienes lo consumían «se hacían adictos», añadió.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la producción de cocaína en Colombia alcanzó una cifra récord en 2023, con Petro al frente del país, con un aumento del 53%, hasta las 2.600 toneladas.

En los años 70, los campesinos del norte de Colombia empezaron a plantar marihuana al ser más lucrativo. Este período se conoció como Bonanza Marimbera. La marihuana la enviaban a Estados Unidos ciudadanos colombianos y estadounidenses. Algunos eran integrantes del programa del Departamento de Estado de intercambio de ayuda humanitaria Cuerpos de Paz (Peace Corps, en inglés). Este contrabando sentó las bases para el tráfico de cocaína.

Los narcotraficantes colombianos se convirtieron en los principales enlaces para los envíos de cocaína desde Perú y Bolivia. A finales de la década de 1970 surgieron los primeros grandes carteles de la cocaína: el Cartel de Medellín, de Pablo Escobar, y el Cartel de Cali, de los hermanos Rodríguez Orejuela.

Junto a los cárteles de la droga, desde los años 60 existen diversos grupos terroristas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento 19 de Abril (M-19). Gustavo Petro fue terrorista del M-19 en 1977.