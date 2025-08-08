Muere Brandon Blackstock, representante y ex marido de Kelly Clarkson, a los 48 años

Brandon Blackstock, conocido representante musical y exesposo de Kelly Clarkson, ha fallecido a los 48 años tras lidiar durante más de tres años contra un cáncer. La familia confirmó su muerte a través de un comunicado que ha conmocionado a la industria del espectáculo. La cantante, que no suele hablar de su vida privada, ha anunciado que cancela sus conciertos durante el mes de agosto por este motivo. «Con gran tristeza, compartimos la noticia del fallecimiento de Brandon Blackstock», expresó un representante de la familia a una publicación norteamericana. «Brandon luchó valientemente contra el cáncer durante más de tres años. Falleció en paz, rodeado de su familia».

Blackstock, nacido en Fort Worth, Texas, deja un legado como padre dedicado y profesional en la industria musical. Además de River y Remington, era padre de Savannah y Seth, de una relación anterior a Clarkson. También deja un nieto, nacido en el año 2022. La relación entre la cantante y el representante comenzó en 2006, cuando se conocieron en un ensayo para los Premios de la Academia de Música Country. Se casaron en 2013 y Clarkson le dedicó su canción Piece by Piece a la estabilidad que él le brindó en su vida.

«No habría contratado a Brandon si no hubiera visto de primera mano lo bueno que es en eso y lo mucho que se preocupa por Blake», dijo Clarkson en una entrevista a la revista Marie Claire en 2018 sobre su rol como mánager. Blackstock representó a artistas como Blake Shelton y Rascal Flatts, destacando por su talento y discreción.

El matrimonio terminó en 2020, cuando la cantante solicitó el divorcio por «diferencias irreconciliables», un proceso complicado que les hizo pelear por algunas de sus propiedades y, como es normal, por la custodia de sus hijos. A pesar de todo, Clarkson priorizó la relación de sus hijos con su padre, acompañándolos en sus últimos momentos con él.

En marzo de 2025, Kelly se ausentó de The Kelly Clarkson Show por «razones personales», haciendo saltar las alarmas por la salud de su ex marido. Su ausencia y la posterior cancelación de conciertos en Las Vegas ha dejado claro que las diferencias entre ellos se habían olvidado y estaba dispuesta a hacer lo que hiciese falta por sus hijos.

Brandon Blackstock era hijo de Narvel Blackstock y ex hijastro de Reba McEntire, y deja un vacío en la industria musical y en su familia, además de sus cuatro hijos y de su nieto.

La cantante no ha hablado del tema en público, aunque sí ha anunciado la cancelación de sus conciertos previstos para este mes de agosto en su residencia en el casino Caesars Palace, de Las Vegas, donde actúa dos veces por semana.

En un comunicado, la cantante anuncia que deberá hacerlo porque el padre de sus hijos «ha estado enfermo y en este momento, necesito estar plenamente presente para ellos». Esta decisión, como es lógico, la apartará de los escenarios durante unas semanas para poder ayudar a los pequeños a pasar este duelo junto a su madre. Se centrará en sus dos hijos: River (11 años) y Remington (9).