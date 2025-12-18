PP y Vox ponen fin a las subvenciones de Baleares a ONG’s que ayuden a regularizar inmigrantes ilegales

Nuevo pacto de PP y Vox en el Parlament balear. Dando cumplimiento a uno de los 43 puntos que hicieron posible la aprobación de los Presupuestos autonómicos de 2025, ambas formaciones han acordado reclamar al Govern de Marga Prohens la supresión de cualquier tipo de financiación o convenio a entidades que favorezcan la regularización de inmigrantes «que hayan entrado en España de manera ilegal». Varias ONG’s se verán afectadas por esta medida.

El Parlament ha reclamado al Govern que suprima cualquier tipo de financiación o convenio a entidades que favorezcan la regularización de migrantes que «hayan entrado en España de manera ilegal», al entender que «colaboran con la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos».

Este es uno de los puntos de la proposición no de ley (PNL) aprobada parcialmente en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament, que ha defendido el diputado de Vox Sergio Rodríguez.

De igual modo, se solicita al Gobierno central que proceda a la «expulsión inmediata» de todos aquellos extranjeros que hayan accedido de «manera ilegal» en España, así como de aquellos que aunque hayan entrado de «manera legal, cometan delitos graves o hagan del delito leve su modo de vida».

Estos dos puntos han quedado aprobados con los siete votos a favor de PP y Vox, frente a los seis votos en contra de PSOE, Més per Mallorca y el Grupo Mixto.

En la PNL también se recogían otras propuestas que han quedado rechazadas por los seis votos en contra de PSIB, Més per Mallorca y el Grupo Mixto, las seis abstenciones de los representantes del PP y el voto a favor del diputado de Vox.

Entre ellas se recogía que el Parlament manifestara su oposición a la figura del arraigo como herramienta jurídica para permitir la residencia legal de las personas que «hayan accedido de manera ilegal en España».

También se reclamaba al Gobierno de España que hiciera las reformas legales necesarias para que ninguna persona que «haya entrado de manera ilegal» pueda obtener autorización de residencia por la vía del arraigo, así como a llevar a cabo las modificaciones normativas para «prohibir el empadronamiento de ilegales a los censos municipales».

Al mismo tiempo, se planteaba que el Govern llevara a cabo las modificaciones legales necesarias para impedir que ninguna persona que «haya entrado de manera ilegal en España» pueda obtener ningún tipo de ayuda pública, así como a establecer la «prioridad nacional» en el acceso a todas las ayudas sociales, prestaciones y recursos públicos gestionados por la comunidad autónoma.

Open Arms no hace «una tarea humanitaria»

En la misma comisión se ha rechazado otra PNL, en este caso defendida por el diputado del PSOE Omar Lamin, para el reconocimiento de la labor que lleva a cabo Open Arms. La propuesta ha obtenido los seis votos a favor de PSOE, MÉS per Mallorca y Grupo Mixto, por los siete votos en contra de PP y Vox.

En ella se pedía que el Parlament expresara su reconocimiento y pusiera en valor la «tarea humanitaria» de Open Arms y de todas las organizaciones que desarrollan tareas de rescate y protección de personas en situación de vulnerabilidad en el mar, como «expresión de los valores de solidaridad, convivencia y respecto a los derechos humanos que definen a la sociedad balear».