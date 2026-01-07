Malena Contestí y el cariñoso recuerdo de su padre

La ex diputada de Vox Malena Contestí ha utilizado su cuenta en Instagram para recordar la figura de su padre, Miquel Contestí, fallecido el pasado viernes a los 92 años, y cuyo funeral se oficiará este viernes en la iglesia de Nuestra Señora de la Lactancia a las 20.00 horas.

La abogada mallorquina no puede reprimir los sentimientos de tristeza que le ha causado la pérdida de uno de los personajes claves en el deporte balear de todos los tiempos.

«Papá, hace 5 días que ya no estás y aún no me lo creo. Cuesta mucho despegarse de la tristeza. Te echo de menos a cada momento y tu ausencia se hace presente. Fuiste una persona admirada y querida, no solo por mí y por mamá, sino por todos los que tuvieron la suerte de conocerte y por muchísima gente. Me enseñaste a ser fuerte, a estar despierta, a vivir con intensidad, a procurar ser justa y a aprovechar cada momento que la vida nos regala.

Amabas el campo, la huerta, los animales, ir a la finca, disfrutar de salir al mar con tu llaüt, encender la chimenea y tostar unos llonguets y hacer un pa amb oli con calamares, reflexionar sobre mil cosas, debatir conmigo, analizar el mundo, tocar el piano, imaginar nuevas formas de hacer y trabajar, jugar al fútbol, y por supuesto no perderte ni un partido. Esas cosas que te hacían feliz siguen presentes en mi memoria y me hacen sonreír incluso en la tristeza.

Gracias a ti aprendí que la vida se vive con pasión y que cada gesto deja huella. Aunque tu ausencia duele, siento consuelo en saber que sigues entre nosotros, en cada recuerdo, en cada sonrisa, en cada momento que vivimos juntos, y en tu legado, que será eterno. Tu esencia vive en mí y en todos los que te queremos.

Te amo papá, y siempre lo haré.

T’estim. Descansa en pau».