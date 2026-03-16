El alcalde Jaime Martínez visita el fin de las obras del rehabilitado Parc de Ses Fonts

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha visitado este lunes el fin de las obras del rehabilitado Parc de Ses Fonts, ubicado en el barrio de Camp Redó. Este espacio, muy apreciado por los vecinos, se ha reformado integralmente con una inversión cercana al millón de euros, que ha impulsado el área de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales.

«Este es un ejemplo de cuál es la línea que queremos en los parques y espacios públicos de la ciudad», ha afirmado el primer edil del PP durante la visita, en la que también han estado presentes la concejal de Infraestructuras, Belén Soto; el coordinador general del área, Juanjo Lemm, y representantes de las asociaciones de vecinos de la zona –Ses Fonts Conservatori; Cas Caspiscol-Tramuntana-Son Busquets; Vivendes de Camp Redó-Can Roig–, a quienes el alcalde ha agradecido su implicación a la hora de convertir este lugar en un parque «como se merece el barrio».

El Ayuntamiento ha explicado que la transformación de este espacio público en un parque más accesible, funcional y adaptado a las necesidades del vecindario se ha desarrollado en torno a dos proyectos principales. Uno es el proyecto de mejora del Parc de Ses Fonts, ejecutado por el servicio de Vialidad con una inversión de 157.684 euros, que ha permitido llevar a cabo una renovación integral del parque para mejorar su accesibilidad, funcionalidad y calidad urbana.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la reducción del tamaño de la fuente central, que anteriormente estaba sobredimensionada, y la retirada del muro perimetral de la fuente, lo que ha permitido ganar espacio para el uso ciudadano.

El proyecto también ha incluido la sustitución de cuatro pérgolas que estaban deterioradas y la instalación de otras dos nuevas, todas ellas distribuidas estratégicamente en el parque para generar zonas de sombra y descanso.

Asimismo, el consistorio palmesano ha detallado que se ha construido una nueva rampa accesible adaptada a la normativa vigente, sustituyendo a la anterior infraestructura, y se han habilitado cuatro nuevas jardineras en el espacio que anteriormente ocupaba el vaso de la fuente.

El segundo proyecto ha consistido en la remodelación y reposición de la zona verde del Parc de Ses Fonts, con una inversión de 119.741 euros. Gracias a esta actuación, más de 1.000 metros cuadrados del parque se han transformado en una zona verde renovada y estructurada, adaptada a las condiciones del clima mediterráneo y pensada para el uso ciudadano.

En este sentido, las obras han permitido, por un lado, la creación de espacios accesibles e inclusivos, la renovación de las áreas de juegos infantiles, la instalación de circuitos biosaludables para la práctica de actividad física y la modernización del mobiliario urbano.

Además, se ha llevado a cabo el acondicionamiento del terreno y la plantación de nueva vegetación, en concreto 28 árboles y unas 1.100 arbustivas, junto con la instalación de un sistema de riego que garantiza el mantenimiento de las nuevas zonas ajardinadas.

Y por parte del servicio de Alumbrado Público, se ha renovado la canalización del alumbrado y se han instalado 10 nuevos puntos de luz en el interior por valor 11.000 euros.

Mejoras complementarias en el entorno del parque

El Ayuntamiento ha informado de que a estas actuaciones se suman otras intervenciones realizadas paralelamente, que han permitido mejorar el entorno del parque. Por una parte, se ha remodelado el alumbrado del entorno de Ses Fonts con una inversión de 486.000 euros, actuando sobre 344 puntos de luz en la zona.

Además, se ha procedido a la sustitución del vallado perimetral del parque, reforzando la seguridad y la integración del espacio en el barrio, con una inversión aproximada de 130.000 euros distribuida en dos fases.

Con esta actuación integral, cuya inversión supera los 900.000 euros, el equipo de gobierno que lidera Jaime Martínez sigue avanzando en su objetivo de mejorar los espacios públicos de los barrios y reforzar los lugares de convivencia vecinal, impulsando parques más accesibles, sostenibles y adaptados a las necesidades de la ciudadanía.