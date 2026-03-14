El alcalde Jaime Martínez reelegido presidente del PP de Palma con un 99,5% de apoyos

El alcalde de la capital balear, Jaime Martínez, reelegido presidente del PP de Palma con un 99,5% de apoyos, similar al 99,27% que cosechó en 2021 cuando fue nominado por primera vez.

En su discurso de proclamación ante la Junta Territorial celebrado esta mañana en Casa Esment, Martínez ha destacado que este es «el resultado de un partido unido; el resultado del esfuerzo que todos hemos hecho para tener el partido que hoy tenemos».

En esta línea, ha agradecido el apoyo obtenido, que ha calificado como «una señal clara de que la hoja de ruta que trazamos en el 2021 avanza con paso firme, cumpliendo todos los objetivos que nos marcamos».

«Lo que hoy se ha puesto de manifiesto es la fortaleza de un proyecto que inició su andadura hace cinco años con enorme ilusión y con un objetivo claro, recuperar la alcaldía de Palma en mayo de 2023 para acabar con 8 años de desgobierno de los partidos de izquierdas que arrastraron a la ciudad a un retroceso sin precedente en calidad de vida. Ocho años en los que Palma perdió dinamismo, liderazgo, ambición y también ilusión», ha incidido.

El presidente de la Junta Territorial de Palma ha señalado que en estos años desde la llegada del PP a la alcaldía del Ayuntamiento de Palma se está actuando con firmeza en la mejora de los servicios públicos, «que se habían ido deteriorando de manera alarmante durante años”.

Del mismo modo ha destacado otra de sus prioridades, la seguridad ciudadana, “donde estamos invirtiendo el mayor presupuesto de la historia».

En este sentido, ha hecho hincapié en la mejora de recursos y en la dotación de agentes para la Policía Local «después de años en que los efectivos policiales se habían visto mermados de manera alarmante. Partíamos de un compromiso inicial de incorporar 300 nuevos efectivos y cuando acabemos 2027 habremos superado esa cifra, llegando a 375 nuevos policías».

En su intervención ha señalado también la vivienda como otra de sus prioridades y ha explicado que «estamos encarando con determinación y con soluciones valientes y reales uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos, el acceso a la vivienda».

«Mientras otros se echan ahora las manos a la cabeza en vez de preguntarse por qué no actuaron durante los 8 años que gobernaron, nosotros hemos puesto las bases para aumentar la oferta, movilizar suelo, agilizar licencias y construir vivienda accesible para jóvenes, familias y mayores».

En esta línea, ha destacado el plan de choque municipal puesto en marcha, así como los Proyectos Residenciales Estratégicos impulsados por el Govern que se están tramitando en Palma y cuentan con un potencial de más de 4.000 nuevas viviendas a precio limitado.

Martínez Llabrés también ha puesto en valor el trabajo que se está llevado a cabo en los barrios de Palma.

«Durante demasiado tiempo muchos vecinos sintieron que el Ayuntamiento les había dado la espalda; hoy estamos invirtiendo en calles, plazas, equipamientos y servicios», ha señalado.

En su discurso ha agradecido a la presidenta del PP de las Illes Balears y del Govern, Marga Prohens y al presidente del PP de Mallorca y del Consell, Llorenç Galmés, «su compromiso con Palma y su sensibilidad con las necesidades de nuestra ciudad», y ha señalado las aportaciones realizadas a Palma en virtud de la Ley de Capitalidad y en el «hito histórico que supuso la modificación de dicha ley en 2025, garantizando una aportación anual mínima de 25 millones de euros y que no se quede en un mero papel, como sucedía con los gobiernos anteriores, que no se cumplía ni se materializaba en ninguna inversión que mejorara la calidad de vida de los ciudadanos».

Y para finalizar, ha agradecido los apoyos recibidos «a las juntas de distrito, a los afiliados, a los militantes y a los regidores y sus equipos, que me acompañan en la tarea de trabajar cada día para hacer de Palma una ciudad mejor», y ha señalado que «la renovación de la Junta Territorial es el punto y seguido para continuar trabajando con la misma fuerza hacia una nueva victoria el año que viene».