Cielos limpios y cálido en Andalucía; posibles lluvias en el litoral según AEMET

Cielos poco nubosos dominarán hoy, 7 de junio de 2026, en el conjunto del territorio andaluz, aunque se prevé nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales. En el litoral mediterráneo occidental y en el área del Estrecho, se esperan intervalos de nubes bajas y algunas precipitaciones débiles ocasionales, sobre todo por la tarde. Las temperaturas experimentarán un ascenso, con vientos moderados a fuertes en el Estrecho y el litoral almeriense.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 7 de junio

Cielo azul con calor intenso en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, ofreciendo un lienzo azul que se tornará ligeramente nublado a medida que avance el día. Esta jornada, marcada por temperaturas que oscilarán entre los 18 y los 35 grados, se presentará sin problemas de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un ambiente cálido sin interrupciones. A primera hora, el viento suave apenas será un susurro, pero a medida que se acerque la tarde, podría intensificarse con ráfagas que recuerdan la vibrante vitalidad de la ciudad.

Ya por la tarde, el calor se sentirá más intenso, con una sensación térmica que superará los grados reales, haciendo que el ambiente se vuelva un poco pesado. Con un 80% de humedad en su punto más alto, el aire cargado traerá consigo esa esencia veraniega típica de Sevilla. Al caer la noche, los rastros de luz nos acompañarán hasta las 21:42, dando paso a un fresco cierre del día que, aunque caluroso a plena luz, nos invitará a disfrutar de las suaves temperaturas nocturnas.

Córdoba: cielo cambiante con viento fuerte

Córdoba se despereza bajo un cielo cambiante y pesadas nubes que amenazan con desbordar su contenido. La mañana promete un inicio sereno, con temperaturas suaves que rondan los 18 grados, pero el avance del día traerá consigo vientos fuertes y una sensación de inestabilidad en el ambiente.

A medida que el sol se eleva, la temperatura puede alcanzar los 36 grados, dando paso a un contraste notable con el frescor matutino. Aunque la probabilidad de lluvia es escasa por ahora, no se debe subestimar el viento, que podría superar los 30 km/h. Así que, por si acaso, es mejor llevar paraguas y prepararse para lo inesperado.

En Huelva, cielo nublado y ambiente tranquilo

El tiempo se presenta estable, con un cielo algo nublado por la mañana y una leve mejora por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 29 grados y aunque el viento soplará suavemente, no se espera lluvia en ninguna franja horaria.

Un ambiente ideal para pasear y disfrutar de actividades al aire libre, ya que la jornada promete ser agradable y tranquila. Así que, aprovecha para dar un paseo por tus rincones favoritos y disfrutar de este día sin preocupaciones.

Cielo parcialmente nublado y cálido en Cádiz

El día amanece en Cádiz con cielos parcialmente nublados, ofreciendo una temperatura suave de 22 grados y una sensación térmica que podría alcanzar los 31 grados en su punto álgido. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura suba hasta los 28 grados, manteniendo un ambiente cálido y algo húmedo, con niveles de humedad que pueden llegar hasta un 85%. El viento soplará del sureste a unas velocidades de 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h, así que se aconseja precaución.

Por la tarde, el cielo seguirá siendo parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvia, lo que asegura que las horas de luz, desde la salida del sol a las 07:07 hasta su puesta a las 21:41, serán aprovechables para disfrutar al aire libre. La noche dará la bienvenida a unas temperaturas más frescas, pero agradables, que rondarán los 22 grados. En resumen, será una jornada cálida y llena de luz, ideal para disfrutar de la belleza de la costa gaditana.

Jaén: cielos despejados y ambiente cálido

Esta jornada en Jaén se presenta con cielos despejados y un ambiente agradable que invitará a disfrutar del aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y un máximo de 34°C en la tarde, ofreciendo una sensación térmica cálida que hará que la ciudad brille bajo el sol.

A medida que avance el día, el tiempo seguirá siendo estable, con un viento suave del noreste que aportará frescor. Para los que planean salir, se recomienda ropa ligera y no olvidar las gafas de sol para protegerse de los rayos.

Mañana soleada con ligero viento en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la madrugada. Con temperaturas que rondan los 19 grados, la mañana se presenta agradable y conforme avance el día, el termómetro ascenderá hasta alcanzar los 28 grados, ofreciendo un cálido contraste.

Sin embargo, a medida que el sol se apodera del cielo, el viento soplará del este a unos 10 km/h, proporcionando un alivio en las horas más cálidas. Se recomienda llevar una botella de agua y protección solar, ya que la sensación térmica podría marcar 28 grados en su punto máximo.

Granada: cielo despejado y sol radiante

La jornada comienza en Granada con un cielo despejado que promete un ambiente agradable. Las temperaturas matinales rondan los 18 grados, ofreciendo una sensación térmica fresca que anima a los granadinos a disfrutar del aire libre.

A medida que avanza el día, el sol se mostrará radiante y las temperaturas alcanzarán hasta los 34 grados por la tarde, aunque la humedad podría hacer que se sienta aún más cálido. Es recomendable salir con ropa ligera y no olvidar la protección solar, ya que la tarde será perfecta para pasear por las calles de la ciudad.

Almería: agradable inicio y tarde cálida

El cielo de esta mañana se presenta despejado con unas temperaturas que rondan los 23 grados, ofreciendo un inicio de jornada agradable. A medida que avance el día, la temperatura ascenderá hasta alcanzar los 32 grados en las horas centrales, favorecida por un viento del este que soplará a 25 km/h, con rachas máximas de 55 km/h.

A pesar de la ausencia de lluvias a lo largo del día, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol, ya que la sensación térmica podría llegar a los 32 grados. La tarde promete ser cálida, pero al caer la noche, se espera un ligero descenso hasta los 22 grados, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.