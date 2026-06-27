Orgullo Gay Barcelona: cuándo es, manifestación, fechas, conciertos y programa completo

Desde ayer 26 de junio Barcelona ya ha comenzado a disfrutar de las primeras actividades y eventos de su Orgullo Gay, o cómo se suele conocer el Pride Barcelona 2026, repartidos por distintos puntos de la ciudad. Y lo cierto es que poco a poco, se va viendo más movimiento, sobre todo en zonas céntricas y este primer fin de semana ya sirve como arranque, pero lo cierto es que lo más fuerte llegará más adelante.

El Pride Barcelona no se concentra en sólo dos días, o dura una semana. En este caso se alarga varias semanas y eso hace que cada uno lo viva a su manera de modo que habrá quien se acerque ahora, quien espere a julio y quien solo vaya al desfile. Y entre medias, hay conciertos, actividades culturales y bastantes planes que vamos a poder ir encontrando según pasan los días. El momento más potente llegará en julio, cuando se concentren los escenarios grandes y la manifestación. Hasta entonces, estos días funcionan un poco como calentamiento, con eventos más repartidos y menos masificados, aunque será bueno conocer todo sobre el Orgullo Gay de Barcelona 2026, con fechas, conciertos, programa y mucho más.

Cuándo empieza el Orgullo Gay de Barcelona 2026

El Pride Barcelona de este año arrancó el 26 de junio y se va a alargar hasta el 18 de julio. No es un formato de fin de semana, sino algo más progresivo, que va creciendo con el paso de los días. Y ahora mismo, a finales de junio, ya hay actividades en marcha. De hecho, este fin de semana del 27 y 28 ya se está celebrando el Village Pride en la calle Consell de Cent, que es uno de los primeros puntos donde se empieza a notar de verdad el ambiente. Es un formato más pequeño que el de julio, pero sirve para arrancar: conciertos, DJs, gente en la calle y bastante movimiento, sobre todo por la tarde y la noche.

Qué día es el desfile Pride de Barcelona 2026

El desfile principal será el sábado 18 de julio, y ahí sí se concentra todo. Es el día en el que más gente sale a la calle y donde se ve el Orgullo en su versión más multitudinaria. El recorrido parte de la zona de Plaza Universitat y avanza por vías principales como Gran Via o Passeig de Sant Joan hasta llegar al Arc de Triomf. Es un trayecto bastante céntrico, fácil de seguir y donde se concentra la mayor parte del público. En años anteriores se han superado las 150.000 personas sólo en la manifestación, así que la previsión es que vuelva a ser uno de los eventos más grandes del verano en la ciudad.

Todos los conciertos por el Orgullo en Barcelona 2026

Aunque el cartel completo de conciertos para el fin de semana grande de julio todavía no se ha anunciado de forma oficial, sí que ya se han dado a conocer algunas actuaciones para este arranque del Orgullo. Durante el Village Pride de hoy 27 de junio, están previstas actuaciones de artistas como Sofía Martín, Ricky Merino o Pop Twinks, junto a sesiones de DJ que se alargarán durante la tarde y la noche. Y mañana 28 de junio, continuará la programación con otros artistas y propuestas más participativas, como el bingo musical o el pregón de las entidades.

Más adelante, en julio, los conciertos se trasladarán a escenarios más grandes, especialmente en la zona de Plaza Universitat y alrededores, donde se instalarán los principales espacios del Pride. Allí es donde se concentrarán los grandes nombres, actuaciones drag y DJs internacionales. De momento, la organización ha avanzado que el cartel completo se irá anunciando en las semanas previas al fin de semana principal, por lo que todavía quedan nombres por confirmar.

Programa del Orgullo Gay de Barcelona

El Pride Barcelona no es sólo conciertos y desfile. De hecho, buena parte de su programación tiene un carácter cultural y social que se extiende durante todo el periodo.

En los próximos días y semanas se han programado actividades muy distintas. Por ejemplo, el 30 de junio está prevista la proyección de un documental en el Centre Cívic Urgell, centrado en los primeros años del VIH/SIDA, seguido de un coloquio. También habrá propuestas más desenfadadas, como espectáculos con humor drag o encuentros sobre temas actuales dentro del colectivo. A principios de julio llegarán eventos deportivos, talleres y actividades al aire libre, como la Queers League o encuentros internacionales sobre diversidad. Además, se mantendrán citas habituales como el Vermut Trans o espacios de debate y reflexión.

El tramo final, ya en la semana del 16 al 18 de julio, será el más intenso. Es entonces cuando se instalará el Pride Village en Plaza Universitat y cuando se concentrarán los escenarios principales, con actuaciones continuas durante todo el fin de semana. En paralelo, zonas como el Arc de Triomf o el Passeig de Lluís Companys se llenarán de ambiente, con música, puestos informativos y miles de personas disfrutando de los actos al aire libre.