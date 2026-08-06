HazteOir organiza una protesta contra Sánchez frente a La Mareta: «¡Corrupto, sinvergüenza, ladrón!»

HazteOir ha organizado la tarde de este jueves varias acciones de protesta en Lanzarote contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pasa sus vacaciones en estos momentos en la residencia de La Mareta, en Costa Teguise. Entre estas acciones se ha organizado una manifestación pidiendo la dimisión de Sánchez ante el complejo. «¡Corrupto! ¡Sinvergüenza! ¡Ladrón!», son algunos de los gritos que se han escuchado en la protesta.

La protesta señala principalmente al jefe del Ejecutivo por estar disfrutando de días de descanso sólo unos días después de la invasión migratoria de Ceuta, en la que al menos 72.000 inmigrantes ilegales entraron en España desde Marruecos. Aunque también han recordado los casos de corrupción que rodean al presidente y su inacción ante los incendios que están asolando España este verano.