HazteOir organiza una protesta contra Sánchez frente a La Mareta: «¡Corrupto, sinvergüenza, ladrón!»
Los manifestantes se han reunido delante del complejo donde el presidente pasa sus vacaciones para pedir su dimisión
HazteOir ha organizado la tarde de este jueves varias acciones de protesta en Lanzarote contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pasa sus vacaciones en estos momentos en la residencia de La Mareta, en Costa Teguise. Entre estas acciones se ha organizado una manifestación pidiendo la dimisión de Sánchez ante el complejo. «¡Corrupto! ¡Sinvergüenza! ¡Ladrón!», son algunos de los gritos que se han escuchado en la protesta.
La protesta señala principalmente al jefe del Ejecutivo por estar disfrutando de días de descanso sólo unos días después de la invasión migratoria de Ceuta, en la que al menos 72.000 inmigrantes ilegales entraron en España desde Marruecos. Aunque también han recordado los casos de corrupción que rodean al presidente y su inacción ante los incendios que están asolando España este verano.
Unas 150 personas se han reunido la tarde de este jueves, a las 20:00 horas (hora local), ante el complejo de La Mareta. La mayoría de los presentes en la protesta son residentes en la isla de Lanzarote, a excepción de los miembros del sindicato que han organizado el acto, según ha podido saber OKDIARIO.
Los asistentes han enarbolado una enorme pancarta con los rostros de Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, en la que también aparecía escrita la palabra «criminales». Algunos de los asistentes también llevaban carteles con mensajes como «Ley de Nietos para no desokupar La Moncloa».
Además, HazteOir ha instalado pancartas e imágenes del presidente y Begoña Gómez, en tamaño real, en las que se podía leer «Sánchez, corrupto» y «Criminales», en determinados espacios de la geografía insular, como el acceso al Parque Nacional de Timanfaya, una playa o la sede del Partido Socialista en la isla.