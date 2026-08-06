Los inmigrantes ilegales que deambulan por las calles de Ceuta: «Pedro Sánchez es buena gente»

Los inmigrantes ilegales que aún quedan en Ceuta tras la invasión del pasado jueves pasan los días deambulando por la ciudad autónoma, recogen sus kits de comida, entregados por la Cruz Roja, y vuelven a ver pasar el tiempo tirados en la playa. Mientras trascurren los días en esta rutina, muchos de ellos defienden que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, «es buena gente», porque lo que está haciendo al abandonar a Ceuta a su suerte es «ayudar a Marruecos». OKDIARIO ha hablado en la Playa de Benítez con varios de los ilegales que aún no han regresado a Marruecos después de una semana.

«Es el favorito de los inmigrantes», dice uno de los ilegales con los que ha hablado este periódico. Varios de los hombres, de múltiples nacionalidades, no sólo marroquíes, defienden al jefe del Ejecutivo por su claro apoyo a la población inmigrante. «No sólo Marruecos. Para toda la gente: peruanos, colombianos, latinos…», dice otro de los hombres que lleva desde hace más de una semana esperando en Ceuta a ser devuelto a Marruecos.

Pero en la ciudad autónoma no todos los inmigrantes ilegales que llegaron en la invasión del día 30 son de origen marroquí. Nigeria, Mali, Sudán o Senegal son algunas de las nacionalidades de los miles de extranjeros que aún deambulan por Ceuta y mantienen la seguridad y la calma de la ciudad en vilo.

Miles de inmigrantes ilegales se agolpan en la playa de Ceuta esperando a recibir sus raciones de comida entregadas por la Cruz Roja. Muchos grupos esperan sentados a que les llegue su turno, vigilados por agentes de la Policía Nacional. Esta medida, en la que comen por grupos y esperan su turno para recoger sus raciones, se ha tomado para que «no haya una avalancha».

Sánchez exculpa a Marruecos

El propio Pedro Sánchez responsabilizó el pasado viernes, un día después de la invasión, a las mafias y al Tribunal Supremo de la avalancha masiva en la que más de 72.000 inmigrantes ilegales cruzaron la frontera de Ceuta para entrar en territorio español. El jefe del Ejecutivo exculpó en todo momento al Gobierno de Marruecos de la responsabilidad de los hechos.

En cambio, sí señaló a una reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las llamadas devoluciones en caliente de los inmigrantes que lleguen a las ciudades autónomas a nado.

En declaraciones a los medios en el Palacio de la Asamblea de Ceuta, Sánchez señaló que «lo que ha sucedido, efectivamente, ha sido una violación de la integridad territorial de España, de las fronteras de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta»» Sin embargo, evitó realizar la más mínima crítica al régimen de Mohamed VI.

De hecho, aseguró que «de las interlocuciones» que el Gobierno había mantenido con las autoridades marroquíes, «lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo», según explicó el pasado viernes.