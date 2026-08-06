Las mejores terrazas entre jardines de Madrid: siete restaurantes para comer al aire libre este verano

Hablar de Madrid en verano, es hacerlo de sus museos, de sus noches de ocio, sus planes llenos de actividades y también como no, de sus restaurantes y sus terrazas. Sentarse a disfrutar de una buena comida o tomar algo con amigos para un tardeo veraniego es casi la norma en esta época, pero si deseas un plan que sea algo más especial, nada como elegir un lugar que tenga además terraza con jardín. Y lo mejor, es que en Madrid encuentras algunas de las mejores propuestas al respecto.

Queremos que tus salidas de verano sean distintas, que se llenen de opciones variadas para disfrutar de un buen trago y algo para picar, o para comer o cenar. Y para ello hemos hecho una selección y hemos encontrado siete restaurantes para comer al aire libre este verano ya que tienen algunas de las mejores terrazas con jardín, algunas de ellas emblemáticas, otras propuestas más novedosas que seguro que te sorprenden, pero todas ellas 100% recomendables.

Sacha

Con la llegada del verano, Sacha cambia por completo gracias a la terraza que esconde en la calle Juan Hurtado de Mendoza, 11. Rodeada de vegetación y protegida por sombrillas, este espacio se convierte en un refugio frente al calor sin salir de la ciudad. En cuanto a la carta, mantiene algunos de los platos que han dado fama al restaurante, como la tortilla vaga, la falsa laguna de txangurro o el salpicón de bogavante, mientras que el ambiente cercano sigue siendo uno de sus grandes atractivos. Sentarse aquí en una noche de verano es una de esas experiencias gastronómicas que muchos madrileños repiten cada año.

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El Jardín de Arturo Soria

Lejos del bullicio del centro, El Jardín de Arturo Soria, en la calle Arturo Soria, 207, aprovecha los meses de calor para sacar todo el partido a su gran terraza rodeada de árboles. El restaurante abre de forma ininterrumpida durante el verano y ofrece tanto una zona más informal con mesas altas como un comedor para quienes buscan una comida más completa. En la carta conviven las clásicas gildas o las croquetas de jamón con platos como el mero a la brasa o la picaña con mantequilla de chimichurri, siempre en un entorno especialmente agradable.

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Club de Campo Villa de Madrid

El restaurante del Club de Campo Villa de Madrid, situado en la Carretera de Castilla, kilómetro 2, demuestra que no hace falta salir de la capital para comer rodeado de naturaleza. Abierto también a quienes no son socios, este espacio dirigido por el chef Iván Sáez apuesta por una cocina de producto con influencias francesas y algunos guiños asiáticos. Entre árboles y amplias zonas verdes se pueden probar platos como el arroz de pichón de Bresse, el pâté en croûte de perdiz o el tataki de atún rojo, en un ambiente muy diferente al del centro de Madrid.

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Tse Yang

Ubicado en el Hotel Villa Magna, con acceso por la calle Marqués de Villamagna, 1, Tse Yang es otro de los restaurantes que tiene terraza con jardín y que sí o sí tienes que conocer. En su caso además lleva más de tres décadas siendo uno de los grandes referentes de la cocina china en Madrid. Tiene una terraza sorprendente porque, a pesar de encontrarse a pocos metros del paseo de la Castellana, ofrece un ambiente tranquilo inspirado en los jardines orientales. En cuanto a qué comer, los dim sum artesanos siguen siendo una de las especialidades de la casa, junto al pato laqueado elaborado con la prestigiosa raza Silver Hill Duck, una receta que continúa siendo uno de sus principales reclamos.

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Rubaiyat

Rubaiyat, en la calle Juan Ramón Jiménez, 37, acaba de renovar sus instalaciones sin renunciar a una de sus señas de identidad: la amplia terraza rodeada de vegetación que cada verano se llena de comensales. La parrilla sigue siendo la gran protagonista de una carta donde destacan cortes como el baby beef, la entraña, el tomahawk o el T-bone, además de entrantes como el chorizo criollo o los dados crujientes de tapioca. Un restaurante especialmente recomendado para quienes buscan disfrutar de la carne en un entorno al aire libre.

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El Jardín del InterContinental

Escondido en el Hotel InterContinental Madrid, en el paseo de la Castellana, 49, este jardín interior ofrece una de las terrazas más tranquilas de la ciudad. La abundante vegetación y las fuentes crean un ambiente muy agradable para escapar del calor mientras se disfruta de una cocina de temporada firmada por el chef Miguel de la Fuente. Durante el verano destacan propuestas como el aguacate asado con bogavante o la ensalada de tomates con vinagreta de soja y cecina de Black Angus, pensadas para una comida ligera sin renunciar al producto.

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El Jardín de Arzábal

Y por último, junto al Museo Reina Sofía, en la plaza del Emperador Carlos V, s/n, tenemos El Jardín de Arzábal que como cada año se convierte en punto de encuentro de muchos madrileños en verano. Y entendemos el porqué. Su espacio exterior, con vegetación, sombrillas y una carpa climatizada, permite disfrutar de la terraza incluso durante las jornadas más calurosas. Aquí podrás comer las conocidas croquetas de la casa junto a otros deliciosos platos como el rape frito, la tortilla de patata o distintos ceviches. Además, cuenta con cocina ininterrumpida y sesiones de DJ desde el jueves hasta el domingo, una combinación que alarga las sobremesas y las cenas al aire libre.