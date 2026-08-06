Detienen a un joven magrebí en El Ejido (Almería) tras intentar atropellar a una mujer

Un joven de origen magrebí ha sido detenido por la Policía Local de El Ejido (Almería) como autor de un delito de violencia de género después de que intentara atropellar a una mujer con un vehículo en plena vía pública. La rápida actuación de varios trabajadores de una empresa cercana fue determinante para evitar que el episodio terminara con un desenlace mucho más grave.

Los hechos se produjeron durante la mañana del pasado lunes, cuando el Centro de Coordinación Operativa y Videovigilancia (CECOV) recibió una llamada alertando de que una mujer estaba siendo perseguida por un turismo. Tras recibir el aviso, varias patrullas de la Policía Local se desplazaron hasta la zona para localizar tanto a la víctima como al conductor implicado.

A su llegada, los agentes encontraron a la mujer en estado de nerviosismo. Según relató a los policías, el conductor había tratado de atropellarla de forma intencionada durante una discusión y aseguró que no era la primera vez que sufría episodios de violencia por parte del mismo hombre. Ante la gravedad de los hechos denunciados, los agentes activaron el protocolo correspondiente para los casos de violencia de género e iniciaron las primeras diligencias.

Mientras tanto, varios empleados de una empresa situada en las inmediaciones fueron testigos de lo que estaba ocurriendo. Al percatarse de la situación, acudieron rápidamente para auxiliar a la mujer, logrando apartarla de la trayectoria del vehículo y ponerla a salvo. Además, consiguieron retener al agresor hasta la llegada de los agentes, evitando que abandonara el lugar o que pudiera continuar con la agresión.

Una vez controlada la situación, la Policía Local procedió a identificar al sospechoso, un joven de origen magrebí, que fue localizado junto a su vehículo cuando, al parecer, trataba de refugiarse en las inmediaciones de su domicilio. Tras recabar los testimonios de la víctima y de los testigos presenciales, los agentes practicaron su detención como autor de un delito de violencia de género.

El arrestado fue trasladado a dependencias policiales y posteriormente quedó a disposición de la autoridad judicial, que será la encargada de determinar las medidas que correspondan y el recorrido judicial del caso.

La Policía Local de El Ejido ha querido destacar públicamente la actuación de los ciudadanos que intervinieron para proteger a la víctima. El cuerpo ha subrayado que la colaboración ciudadana puede resultar decisiva en situaciones de riesgo como esta, permitiendo evitar consecuencias irreparables mientras llegan los servicios de emergencia.