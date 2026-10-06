Precio de la gasolina hoy 6 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
El precio de la gasolina hoy en algunas de las principales ciudades andaluzas
¿Realidad o mito? Es posible ahorrar repostando gasolina por las mañanas
Soy mecánico y estos son los trucos para ahorrar combustible ante la subida del precio de la gasolina
¿Cuál es el precio de la gasolina hoy 6 de octubre? Recordemos que desde comienzos de mes, se vuelve a aplicar el descuento de 20 céntimos el litro, de modo que puede que encontremos que lo que marca el surtidor es más barato que hace apenas una semana. Sin embargo, todavía es importante saber dónde repostar y más en la comunidad de Andalucía, donde no será lo mismo repostar en el centro de algunas ciudades que en las afueras. La diferencia será de céntimos, pero en un depósito lleno puede traducirse en varios euros. Toma nota entonces, porque estos son los precios hoy martes de la gasolina en ciudades de Andalucía como Sevilla, Málaga o Cádiz, indicando además las que son más baratas a través de los datos que marca el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.
Precio de la gasolina hoy 6 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
Comenzamos por Sevilla, y estas son las gasolineras más baratas a primera hora de hoy martes:
Gasolina 95
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.599 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, Nudo Calonge. Precio: 1.599 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.599 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.599 €/l.
- Moove. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Moove. Sevilla. Calle Astronomía, 3. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.599 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo S.A.. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.801 €/l.
- Repsol. Sevilla. Carretera SE-30, Valdezorras, km 0,1. Precio: 1.839 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.849 €/l.
- Shell. Los Palacios y Villafranca. Avenida Parque Norte, s/n. Precio: 1.859 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, C.C. Almazara Plaza, km 2. Precio: 1.859 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.864 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.864 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.889 €/l.
- Shell. San José de la Rinconada. Carretera A-8005 Sevilla-Los Rosales, km 10. Precio: 1.889 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,9. Precio: 1.899 €/l.
Diésel
- Moeve-Arroceros B.G.. La Puebla del Río. Finca El Reboso, carretera Los Palacios-Pinzón, km 15. Precio: 1.680 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.745 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.749 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.749 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.749 €/l.
- Q8. San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1.759 €/l.
- EMC Red Power 24. San José de la Rinconada. Carretera A-8005, km 10,8. Precio: 1.759 €/l.
- Canges del Hoyo. Utrera. Carretera A-376, km 22,3. Precio: 1.759 €/l.
- Tamoil. Utrera. Carretera A-394, km 16. Precio: 1.759 €/l.
- Plenergy. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1.759 €/l.
Precio de la gasolina hoy 6 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En el caso de Málaga, las gasolineras más baratas para repostar hoy son estas:
Gasolina 95
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.649 €/l.
- Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.669 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.669 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.669 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.688 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, Urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1.699 €/l.
Gasolina 98
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.699 €/l.
- Petroprix. Málaga. Calle Licurgo, 2. Precio: 1.707 €/l.
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida Las Américas, s/n. Precio: 1.709 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.829 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.860 €/l.
- Lisboa Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.871 €/l.
- Shell. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.874 €/l.
- Galp. Benalmádena. Carretera N-340, sector 97, s/n. Precio: 1.879 €/l.
- Galp. Nueva Andalucía. Carretera CN-340, km 173. Precio: 1.889 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.909 €/l.
- Agla. Fuente de Piedra. Autovía A-92, km 132. Precio: 1.915 €/l.
- Shell. Málaga. Avenida Velázquez, s/n. Precio: 1.919 €/l.
Diésel
- Petroprix. Málaga. Calle Bahía Blanca, 31. Precio: 1.707 €/l.
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.769 €/l.
- Lisboa Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.775 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.787 €/l.
- Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.789 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.789 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.789 €/l.
- Tamoil. Rincón de la Victoria. Carretera Nacional 340, km 970. Precio: 1.799 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.809 €/l.
Precio de la gasolina hoy 6 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy martes:
Gasolina 95
- Shell. El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n, Centro Comercial M. Precio: 1.629 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.659 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.659 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida Huelva, Polígono Industrial Campamento, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.669 €/l.
- Shell. Los Arenales. Avenida Ingeniero Félix Sancho, 19, Polígono Industrial Salinas. Precio: 1.669 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.687 €/l.
- BFuel Campamento. Campamento. Avenida Huelva, 9, Polígono Industrial. Precio: 1.697 €/l.
- Plenergy. San Roque. Carretera CA-2324, s/n. Precio: 1.709 €/l.
Gasolina 98
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.768 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.799 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.849 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.874 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. Algeciras. Avenida Virgen del Carmen, parcela 3. Precio: 1.909 €/l.
- Q8. Algeciras. Carretera N-340, km 107,32. Precio: 1.919 €/l.
- Moeve. Chipiona. Carretera A-480, km 24,1. Precio: 1.928 €/l.
- Repsol. Arcos de la Frontera. Carretera Arcos-El Bosque, km 3. Precio: 1.929 €/l.
Diésel
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.768 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.807 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.807 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida Huelva, Polígono Industrial Campamento, s/n. Precio: 1.807 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.811 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n, Centro Comercial M. Precio: 1.819 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.819 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.819 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.819 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.819 €/l.
Precio de la gasolina hoy 6 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy martes:
Gasolina 95
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.599 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al Recinto Ferial. Precio: 1.679 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.679 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.679 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.679 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.689 €/l.
- Plenergy. Puente Genil. Calle La Rambla, 2. Precio: 1.689 €/l.
- Ballenoil. Puente Genil. Calle Laurel, 3. Precio: 1.689 €/l.
Gasolina 98
- Avia. Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.840 €/l.
- Shell. Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1.859 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.859 €/l.
- Shell. Pozoblanco. Carretera CO-6411, km 0,3. Precio: 1.864 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. Baena. Avenida San Carlos de Chile, 55. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. La Rambla. Ronda de La Rambla, s/n. Precio: 1.879 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.879 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.879 €/l.
Diésel
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.752 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.759 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.759 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.779 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al Recinto Ferial. Precio: 1.789 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.789 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.792 €/l.
Precio de la gasolina hoy 6 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy martes:
Gasolina 95
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: 1.635 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.635 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.635 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.635 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.635 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.635 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.639 €/l.
- Alcampo. Granada. Carretera de Jaén, km 88, C.C. Alcampo. Precio: 1.649 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.679 €/l.
- Minioil. Motril. Calle Santo Domingo, 3. Precio: 1.695 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. Carretera de Jaén, km 88, C.C. Alcampo. Precio: 1.779 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.795 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.799 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.829 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.849 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.849 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.849 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.849 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.849 €/l.
Diésel
- Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.759 €/l.
- San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, Calle Trigo, 1. Precio: 1.779 €/l.
- Sur-Oil. Peligros. Calle Loja, esquina Calle Guadix, s/n. Precio: 1.779 €/l.
- Minioil. Ogíjares. Calle León, 36. Precio: 1.779 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.779 €/l.
- LERFU. Albolote. Polígono Juncaril, Calle Motril, parcela 238. Precio: 1.779 €/l.
- ASC Carburantes. Ogíjares. Avenida Madrid, 169. Precio: 1.779 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.779 €/l.
- E.S. Villasol. Maracena. Avenida Nuestra Señora de los Dolores, 22. Precio: 1.779 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.779 €/l.