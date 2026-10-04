Precio de la gasolina hoy 4 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

El precio de la gasolina en este domingo 4 de octubre sigue siendo uno de los gastos a tener en cuenta para quienes tengan que coger el coche. La nueva rebaja de 20 céntimos por litro en el Impuesto sobre Hidrocarburos ya está en vigor, pero las diferencias entre unas estaciones de servicio y otras hacen que siga mereciendo la pena comparar antes de llenar el depósito. Para ello, el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica permite consultar los precios comunicados por las propias gasolineras. Repasamos los más baratos en algunas de las principales ciudades de Andalucía , como Sevilla, Cádiz o Málaga.

Precio de la gasolina hoy 4 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla

En Sevilla estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy domingo:

Gasolina 95

EMC Red Power 24 . San José de la Rinconada. Carretera SE-111/A-8005, km 10,8. Precio: 1.567 €/l .

. San José de la Rinconada. Carretera SE-111/A-8005, km 10,8. Precio: . Family Energy . Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.599 €/l .

. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: . Petrouya . Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: 1.607 €/l .

. Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: . Plenergy . Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.607 €/l .

. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: . Plenergy . Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.607 €/l .

. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: . Gasolinera Utrera . Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.609 €/l .

. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: . Family Energy . Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.609 €/l .

. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: . Petroprix . San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1.617 €/l .

. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: . Pertroprix . Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.629 €/l .

. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: . Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.629 €/l.

Gasolina 98

Alcampo S.A. . Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.801 €/l .

. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: . Galp . Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.819 €/l .

. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: . Galp . Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.819 €/l .

. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: . Family Energy . Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.849 €/l .

. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: . Shell . Palacios y Villafranca. Avenida Parque Norte, s/n. Precio: 1.857 €/l .

. Palacios y Villafranca. Avenida Parque Norte, s/n. Precio: . Repsol . Sevilla. Carretera SE-30, carretera de Valdezorras, km 0,1. Precio: 1.859 €/l .

. Sevilla. Carretera SE-30, carretera de Valdezorras, km 0,1. Precio: . Family Energy . Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.859 €/l .

. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: . Shell . Dos Hermanas. Carretera E-05/N-IV, km 554,50. Precio: 1.877 €/l .

. Dos Hermanas. Carretera E-05/N-IV, km 554,50. Precio: . Shell. San José de la Rinconada. Carretera A-8005 Sevilla-Los Rosales, km 10. Precio: 1.887 €/l.

Diésel

Moeve-Arroceros B.G. . La Puebla del Río. Finca El Reboso, carretera Los Palacios-Pinzón, km 15. Precio: 1.680 €/l .

. La Puebla del Río. Finca El Reboso, carretera Los Palacios-Pinzón, km 15. Precio: . Family Energy . Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.749 €/l .

. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: . Petroprix . Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.749 €/l .

. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: . E.S. Vistalegre . Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.759 €/l .

. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: . Q8 . San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1.759 €/l .

. San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: . EMC Red Power 24 . San José de la Rinconada. Carretera SE-111/A-8005, km 10,8. Precio: 1.759 €/l .

. San José de la Rinconada. Carretera SE-111/A-8005, km 10,8. Precio: . Gasolinera Utrera . Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.759 €/l .

. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: . Plenergy . San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1.759 €/l .

. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: . Ballenoil . San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1.759 €/l .

. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: . Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.759 €/l.

Precio de la gasolina hoy 4 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz

En Cádiz estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy domingo:

Gasolina 95

Shell . El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n. Precio: 1.627 €/l .

. El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n. Precio: . GM Oil . El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.629 €/l .

. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: . Shell . Los Arenales. Avenida Ingeniero Félix Sancho, 19, Polígono Industrial Salinas. Precio: 1.667 €/l .

. Los Arenales. Avenida Ingeniero Félix Sancho, 19, Polígono Industrial Salinas. Precio: . Petroprix . Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.667 €/l .

. Campamento. Calle Real, 56. Precio: . Plenergy . La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.667 €/l .

. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: . Plenergy . Campamento. Avenida Huelva, Polígono Industrial Campamento, s/n. Precio: 1.667 €/l .

. Campamento. Avenida Huelva, Polígono Industrial Campamento, s/n. Precio: . Shell . La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.677 €/l .

. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: . Agla . Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.687 €/l .

. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: . Shell . Jerez de la Frontera. Carretera A-480, km 25,8. Precio: 1.697 €/l .

. Jerez de la Frontera. Carretera A-480, km 25,8. Precio: . BFuel Campamento. Campamento. Avenida Huelva, 9. Precio: 1.697 €/l.

Gasolina 98

Agla . Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.768 €/l .

. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: . ES Coloso . La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.799 €/l .

. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: . Shell . El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.857 €/l .

. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: . Galp . Jerez de la Frontera. Antigua N-IV, km 639,5. Precio: 1.884 €/l .

. Jerez de la Frontera. Antigua N-IV, km 639,5. Precio: . ASC Carburantes . Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.889 €/l .

. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: . Shell . Jerez de la Frontera. Carretera A-480, km 25,8. Precio: 1.897 €/l .

. Jerez de la Frontera. Carretera A-480, km 25,8. Precio: . Shell . Algeciras. Avenida Virgen del Carmen, parcela 3. Precio: 1.897 €/l .

. Algeciras. Avenida Virgen del Carmen, parcela 3. Precio: . Shell . Jerez de la Frontera. Carretera El Calvario, s/n. Precio: 1.897 €/l .

. Jerez de la Frontera. Carretera El Calvario, s/n. Precio: . Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.916 €/l .

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: . Q8. Algeciras. Carretera N-340, km 107,32. Precio: 1.919 €/l.

Diésel

Suministros Mazo . Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.768 €/l .

. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: . Petroprix . Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.807 €/l .

. Campamento. Calle Real, 56. Precio: . Plenergy . La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.807 €/l .

. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: . Plenergy . Campamento. Avenida Huelva, Polígono Industrial Campamento, s/n. Precio: 1.807 €/l .

. Campamento. Avenida Huelva, Polígono Industrial Campamento, s/n. Precio: . SCA Ntra. Sra. de las Virtudes . Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.820 €/l .

. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: . Shell . El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n. Precio: 1.829 €/l .

. El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n. Precio: . Ballenoil . El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.829 €/l .

. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: . Shell . La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.829 €/l .

. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: . Autonetoil . Sanlúcar de Barrameda. Calle Genil, 1. Precio: 1.829 €/l .

. Sanlúcar de Barrameda. Calle Genil, 1. Precio: . Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.829 €/l.

Precio de la gasolina hoy 4 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga

En Málaga estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy domingo:

Gasolina 95

Plenergy . Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.647 €/l .

. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: . Madese-Benamaina . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.658 €/l .

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: . Avia . Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.667 €/l .

. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: . Aorva Group . Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.667 €/l .

. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: . GEDS . Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.667 €/l .

. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: . Shell . Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.667 €/l .

. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: . Galp . Fuengirola. Carretera MA-409, km 6. Precio: 1.699 €/l .

. Fuengirola. Carretera MA-409, km 6. Precio: . Agla . Villanueva de la Concepción. Avenida Blas Infante, Urbanización Alminares, 51. Precio: 1.704 €/l .

. Villanueva de la Concepción. Avenida Blas Infante, Urbanización Alminares, 51. Precio: . Petroprix . Málaga. Calle Licurgo, 2. Precio: 1.707 €/l .

. Málaga. Calle Licurgo, 2. Precio: . Petroprix. Málaga. Calle Bahía Blanca, 31. Precio: 1.707 €/l.

Gasolina 98

Gueroil . Alhaurín de la Torre. Avenida Las Américas, s/n. Precio: 1.719 €/l .

. Alhaurín de la Torre. Avenida Las Américas, s/n. Precio: . M3 Petróleos . Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.829 €/l .

. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: . Galp . Fuengirola. Parcela 1.3 de la UE-3.11, Finca Valdelecrín, s/n. Precio: 1.844 €/l .

. Fuengirola. Parcela 1.3 de la UE-3.11, Finca Valdelecrín, s/n. Precio: . Shell . Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.857 €/l .

. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: . E.S. El Valle (Agla) . Cártama. Carretera Cártama Pueblo-Estación, km 2,7. Precio: 1.859 €/l .

. Cártama. Carretera Cártama Pueblo-Estación, km 2,7. Precio: . Galp . Benalmádena. Carretera N-340, sector 97, s/n. Precio: 1.864 €/l .

. Benalmádena. Carretera N-340, sector 97, s/n. Precio: . Galp . Nueva Andalucía. Carretera CN-340, km 173. Precio: 1.889 €/l .

. Nueva Andalucía. Carretera CN-340, km 173. Precio: . Shell . Torremolinos. Calle Cruz de la, 68. Precio: 1.907 €/l .

. Torremolinos. Calle Cruz de la, 68. Precio: . Agla . Fuente de Piedra. Autovía A-92, km 132. Precio: 1.915 €/l .

. Fuente de Piedra. Autovía A-92, km 132. Precio: . Shell. Málaga. Avenida Velázquez, s/n. Precio: 1.917 €/l.

Diésel

Plenergy . Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.759 €/l .

. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: . Avia . Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.779 €/l .

. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: . Aorva Group . Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.779 €/l .

. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: . GEDS . Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.779 €/l .

. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: . Shell . Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.779 €/l .

. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: . S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva . Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.787 €/l .

. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: . S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.789 €/l .

. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: . Carrefour . Coín. Calle Guadalquivir, 1. Precio: 1.796 €/l .

. Coín. Calle Guadalquivir, 1. Precio: . Eroski . Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.809 €/l .

. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: . Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.809 €/l.

Precio de la gasolina hoy 4 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba

En Córdoba estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy domingo:

Gasolina 95

F. del Moral . Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.629 €/l .

. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: . El Surtidor . Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,100. Precio: 1.649 €/l .

. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,100. Precio: . Mirasierra . Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.665 €/l .

. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: . GEDS . Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.667 €/l .

. Rute. Calle Granada, 69. Precio: . Plenergy . Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.679 €/l .

. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: . Plenergy . Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.679 €/l .

. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: . Ballenoil . Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.679 €/l .

. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: . GEDS . La Rambla. Esquina calle El Horno con calle El Porrón, 1. Precio: 1.687 €/l .

. La Rambla. Esquina calle El Horno con calle El Porrón, 1. Precio: . Enerplus . Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.689 €/l .

. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: . Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.689 €/l.

Gasolina 98

Avia . Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: 1.799 €/l .

. Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: . E.S. La Milana Agla . Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.840 €/l .

. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: . Shell . La Rambla. Ronda de La Rambla, s/n. Precio: 1.847 €/l .

. La Rambla. Ronda de La Rambla, s/n. Precio: . Shell . Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1.857 €/l .

. Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: . Carrefour . Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.859 €/l .

. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: . Shell . Pozoblanco. Carretera CO-6411, km 0,300. Precio: 1.877 €/l .

. Pozoblanco. Carretera CO-6411, km 0,300. Precio: . Enerplus . Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.879 €/l .

. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: . Shell . Baena. Avenida San Carlos de Chile, 55. Precio: 1.879 €/l .

. Baena. Avenida San Carlos de Chile, 55. Precio: . Mirasierra . Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.879 €/l .

. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: . Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.879 €/l.

Diésel

Almazaras de la Subbética . Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.752 €/l .

. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: . Ballenoil . Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.779 €/l .

. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: . Plenergy . Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.789 €/l .

. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: . Plenergy . Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.789 €/l .

. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: . Cooperativa . Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.792 €/l .

. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: . El Polígono . Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.796 €/l .

. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: . Enerplus . Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.799 €/l .

. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: . Riosol . Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.799 €/l .

. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: . Ballenoil . Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.799 €/l .

. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: . F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.799 €/l.

Precio de la gasolina hoy 4 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Granada

En Granada estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy domingo:

Gasolina 95

Plenergy . Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: 1.635 €/l .

. Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: . Plenergy . Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.635 €/l .

. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: . Plenergy . Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.635 €/l .

. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: . Petroprix . Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.635 €/l .

. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: . Petroprix . Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.635 €/l .

. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: . Alcampo Motril . Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.635 €/l .

. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: . GM Oil . Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.639 €/l .

. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: . Alcampo . Granada. C.C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.649 €/l .

. Granada. C.C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: . Petrol & Go . Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.667 €/l .

. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: . Galp. Pulianas. Carretera Vílchez-Almería, km 0,100. Precio: 1.699 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Granada. C.C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.779 €/l .

. Granada. C.C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: . Alcampo Motril . Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.795 €/l .

. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: . AM97 Plus S.L. . Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.799 €/l .

. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: . Galp . Pulianas. Carretera Vílchez-Almería, km 0,100. Precio: 1.839 €/l .

. Pulianas. Carretera Vílchez-Almería, km 0,100. Precio: . Shell . Armilla. Carretera Granada-Armilla, km 1,8. Precio: 1.877 €/l .

. Armilla. Carretera Granada-Armilla, km 1,8. Precio: . ASC Carburantes . Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.879 €/l .

. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: . ASC Carburantes . Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.879 €/l .

. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: . ASC Carburantes . Armilla. Carretera Armilla, km 7. Precio: 1.879 €/l .

. Armilla. Carretera Armilla, km 7. Precio: . ASC Carburantes . Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.879 €/l .

. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: . ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.879 €/l.

Diésel

Cosafra . Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,600. Precio: 1.759 €/l .

. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,600. Precio: . San Isidro SCA . Loja. Polígono Manzanil II, calle Trigo, 1. Precio: 1.779 €/l .

. Loja. Polígono Manzanil II, calle Trigo, 1. Precio: . Sur-Oil . Peligros. Calle Loja, esquina calle Guadix, s/n. Precio: 1.779 €/l .

. Peligros. Calle Loja, esquina calle Guadix, s/n. Precio: . Low Cost Tiburonoil . Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.789 €/l .

. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: . Juncadiesel . Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.789 €/l .

. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: . LERFU . Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: 1.789 €/l .

. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: . Taki-Oil . Peligros. Plaza Navegran, parcela 23. Precio: 1.789 €/l .

. Peligros. Plaza Navegran, parcela 23. Precio: . Minioil Albolote . Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.789 €/l .

. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: . E.S. Villasol . Maracena. Avenida Nuestra Señora de los Dolores, 22. Precio: 1.789 €/l .

. Maracena. Avenida Nuestra Señora de los Dolores, 22. Precio: . Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.791 €/l.

Con estos datos, ya podemos hacernos una idea de dónde repostar en algunas de las principales ciudades andaluzas, pero si deseas consultar otra, o en otro momento quieres ver a cuánto está el precio de la gasolina, puedes entrar en el Geoportal y ver resultados no sólo en forma de lista sino también en forma de mapa como este que vemos de Córdoba a modo de ejemplo: