Precio de la gasolina hoy 4 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Los precios en las principales ciudades de Andalucía y dónde es más barato repostar
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El precio de la gasolina en este domingo 4 de octubre sigue siendo uno de los gastos a tener en cuenta para quienes tengan que coger el coche. La nueva rebaja de 20 céntimos por litro en el Impuesto sobre Hidrocarburos ya está en vigor, pero las diferencias entre unas estaciones de servicio y otras hacen que siga mereciendo la pena comparar antes de llenar el depósito. Para ello, el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica permite consultar los precios comunicados por las propias gasolineras. Repasamos los más baratos en algunas de las principales ciudades de Andalucía , como Sevilla, Cádiz o Málaga.
Precio de la gasolina hoy 4 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy domingo:
Gasolina 95
- EMC Red Power 24. San José de la Rinconada. Carretera SE-111/A-8005, km 10,8. Precio: 1.567 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Petrouya. Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: 1.607 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.607 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.607 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.609 €/l.
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.609 €/l.
- Petroprix. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1.617 €/l.
- Pertroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.629 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo S.A.. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.801 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.819 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.819 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.849 €/l.
- Shell. Palacios y Villafranca. Avenida Parque Norte, s/n. Precio: 1.857 €/l.
- Repsol. Sevilla. Carretera SE-30, carretera de Valdezorras, km 0,1. Precio: 1.859 €/l.
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.859 €/l.
- Shell. Dos Hermanas. Carretera E-05/N-IV, km 554,50. Precio: 1.877 €/l.
- Shell. San José de la Rinconada. Carretera A-8005 Sevilla-Los Rosales, km 10. Precio: 1.887 €/l.
Diésel
- Moeve-Arroceros B.G.. La Puebla del Río. Finca El Reboso, carretera Los Palacios-Pinzón, km 15. Precio: 1.680 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.749 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.749 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.759 €/l.
- Q8. San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1.759 €/l.
- EMC Red Power 24. San José de la Rinconada. Carretera SE-111/A-8005, km 10,8. Precio: 1.759 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.759 €/l.
- Plenergy. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1.759 €/l.
- Ballenoil. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1.759 €/l.
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.759 €/l.
Precio de la gasolina hoy 4 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy domingo:
Gasolina 95
- Shell. El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n. Precio: 1.627 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.629 €/l.
- Shell. Los Arenales. Avenida Ingeniero Félix Sancho, 19, Polígono Industrial Salinas. Precio: 1.667 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.667 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.667 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida Huelva, Polígono Industrial Campamento, s/n. Precio: 1.667 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.677 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.687 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Carretera A-480, km 25,8. Precio: 1.697 €/l.
- BFuel Campamento. Campamento. Avenida Huelva, 9. Precio: 1.697 €/l.
Gasolina 98
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.768 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.799 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.857 €/l.
- Galp. Jerez de la Frontera. Antigua N-IV, km 639,5. Precio: 1.884 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.889 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Carretera A-480, km 25,8. Precio: 1.897 €/l.
- Shell. Algeciras. Avenida Virgen del Carmen, parcela 3. Precio: 1.897 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Carretera El Calvario, s/n. Precio: 1.897 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.916 €/l.
- Q8. Algeciras. Carretera N-340, km 107,32. Precio: 1.919 €/l.
Diésel
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.768 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.807 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.807 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida Huelva, Polígono Industrial Campamento, s/n. Precio: 1.807 €/l.
- SCA Ntra. Sra. de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.820 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n. Precio: 1.829 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.829 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.829 €/l.
- Autonetoil. Sanlúcar de Barrameda. Calle Genil, 1. Precio: 1.829 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.829 €/l.
Precio de la gasolina hoy 4 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy domingo:
Gasolina 95
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.647 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.658 €/l.
- Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.667 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.667 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.667 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.667 €/l.
- Galp. Fuengirola. Carretera MA-409, km 6. Precio: 1.699 €/l.
- Agla. Villanueva de la Concepción. Avenida Blas Infante, Urbanización Alminares, 51. Precio: 1.704 €/l.
- Petroprix. Málaga. Calle Licurgo, 2. Precio: 1.707 €/l.
- Petroprix. Málaga. Calle Bahía Blanca, 31. Precio: 1.707 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida Las Américas, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.829 €/l.
- Galp. Fuengirola. Parcela 1.3 de la UE-3.11, Finca Valdelecrín, s/n. Precio: 1.844 €/l.
- Shell. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.857 €/l.
- E.S. El Valle (Agla). Cártama. Carretera Cártama Pueblo-Estación, km 2,7. Precio: 1.859 €/l.
- Galp. Benalmádena. Carretera N-340, sector 97, s/n. Precio: 1.864 €/l.
- Galp. Nueva Andalucía. Carretera CN-340, km 173. Precio: 1.889 €/l.
- Shell. Torremolinos. Calle Cruz de la, 68. Precio: 1.907 €/l.
- Agla. Fuente de Piedra. Autovía A-92, km 132. Precio: 1.915 €/l.
- Shell. Málaga. Avenida Velázquez, s/n. Precio: 1.917 €/l.
Diésel
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.759 €/l.
- Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.779 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.779 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.779 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.779 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.787 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Carrefour. Coín. Calle Guadalquivir, 1. Precio: 1.796 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.809 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.809 €/l.
Precio de la gasolina hoy 4 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy domingo:
Gasolina 95
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,100. Precio: 1.649 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.665 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.667 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.679 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.679 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.679 €/l.
- GEDS. La Rambla. Esquina calle El Horno con calle El Porrón, 1. Precio: 1.687 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.689 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.689 €/l.
Gasolina 98
- Avia. Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.840 €/l.
- Shell. La Rambla. Ronda de La Rambla, s/n. Precio: 1.847 €/l.
- Shell. Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1.857 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.859 €/l.
- Shell. Pozoblanco. Carretera CO-6411, km 0,300. Precio: 1.877 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. Baena. Avenida San Carlos de Chile, 55. Precio: 1.879 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.879 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.879 €/l.
Diésel
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.752 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.779 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.789 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.792 €/l.
- El Polígono. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.796 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.799 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.799 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.799 €/l.
Precio de la gasolina hoy 4 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy domingo:
Gasolina 95
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: 1.635 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.635 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.635 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.635 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.635 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.635 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.639 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.649 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.667 €/l.
- Galp. Pulianas. Carretera Vílchez-Almería, km 0,100. Precio: 1.699 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.779 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.795 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.799 €/l.
- Galp. Pulianas. Carretera Vílchez-Almería, km 0,100. Precio: 1.839 €/l.
- Shell. Armilla. Carretera Granada-Armilla, km 1,8. Precio: 1.877 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.879 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.879 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera Armilla, km 7. Precio: 1.879 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.879 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.879 €/l.
Diésel
- Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,600. Precio: 1.759 €/l.
- San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, calle Trigo, 1. Precio: 1.779 €/l.
- Sur-Oil. Peligros. Calle Loja, esquina calle Guadix, s/n. Precio: 1.779 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.789 €/l.
- LERFU. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: 1.789 €/l.
- Taki-Oil. Peligros. Plaza Navegran, parcela 23. Precio: 1.789 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.789 €/l.
- E.S. Villasol. Maracena. Avenida Nuestra Señora de los Dolores, 22. Precio: 1.789 €/l.
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.791 €/l.
Con estos datos, ya podemos hacernos una idea de dónde repostar en algunas de las principales ciudades andaluzas, pero si deseas consultar otra, o en otro momento quieres ver a cuánto está el precio de la gasolina, puedes entrar en el Geoportal y ver resultados no sólo en forma de lista sino también en forma de mapa como este que vemos de Córdoba a modo de ejemplo: