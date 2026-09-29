El Gobierno recupera el descuento de 20 céntimos en las gasolineras tras dejarlo caer en plena subida de precios

A siete meses de que empezara la guerra en Irán, mientras el estrecho de Ormuz sigue cerrado y la inflación en España disparada hasta el 4,9% anual -según ha informado hoy el INE-, en su reunión de este martes el Consejo de Ministros ha aprobado una prórroga de las ayudas fiscales al gasóleo y la gasolina, que se mantendrán hasta final de año. Concretamente, el Gobierno ha optado por reeditar el esquema de minoración gradual de la rebaja fiscal sobre el Impuesto de Hidrocarburos que ya aprobó en junio, de modo que esta bonificación será de 20 céntimos en octubre, 13 en noviembre y seis en diciembre, un hecho que resulta cuanto menos paradójico ya que el gasóleo venía de disfrutar de una minoración fiscal que fue de 10 céntimos en agosto y 15 en julio; en el caso de la gasolina el salto cualitativo es incluso mayor, pues este mes de septiembre la rebaja en el IEH sobre este insumo es de apenas 5 céntimos.

Así las cosas, el esquema de rebajas fiscales a los carburantes vuelve al punto de partida en el que estaba en junio, cuando el Ejecutivo tuvo que diseñar a toda prisa un mecanismo de ayudas que sustituyera las rebajas del IVA contempladas en el primer Real Decreto anticrisis, que tan criticado fue por la Comisión Europea debido a su excesivo alcance; según Bruselas, las ayudas fiscales de brocha gorda espolean el consumo y, por tanto, la inflación.

Para salir del embrollo, Moncloa optó por aplicar una rebaja en el Impuesto de Hidrocarburos que sería de 15 céntimos por litro en julio, 10 en agosto y 5 en septiembre. O al menos, ese era el plan, pues el mecanismo incluía una cláusula de salvaguardia que ya en septiembre devolvió la rebaja del gasóleo a los veinte céntimos.

Como ya sucediera con el anterior Real Decreto aprobado -ya ven tres desde que empezara la guerra-, la recuperación de la tarifa completa del impuesto estará ligada a la inflación, de modo que el Ejecutivo se reserva una cláusula de salvaguardia para ampliar de nuevo la bonificación si los precios de la gasolina y el gasóleo suben en exceso.

Como ya se ha avanzado, a nadie ha sorprendido en exceso el esquema planteado porque en las últimas horas Moncloa había venido filtrando su contenido con cuentagotas, aunque esto no es óbice para que pueda resultar polémicas, pues han sido numerosos los institutos de análisis y organismos oficiales que en las últimas semanas han advertido de que a nuestro país no le sobra ni una décima de margen fiscal.

El último fue la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que en un informe muy duro publicado el pasado 15 de julio aseguró que solo los dos primeros Reales decretos aprobados por el Ejecutivo para paliar los efectos de la guerra en Irán ya habían provocado un alza del crecimiento del gasto hasta el 6,4%, una cifra que prácticamente dobla la que el Gobierno consignó en el Plan Fiscal y Estructural remitido a Bruselas.

«Este mayor crecimiento del gasto agota el margen que ofrece el marco fiscal europeo y hace que el cumplimiento en 2026 dependa de la cláusula de salvaguardia», aseguró el órgano supervisor. En concreto, esto significa que la entrada o no de nuestro país en un procedimiento de infracción (déficit excesivo) dependerá de si la Comisión acepta las medidas aprobadas por Moncloa y, con ello, tolera una desviación del gasto hasta el máximo que legalmente puede, equivalente al 0,3% del PIB anual. Según la Airef, esto situaría a nuestro país «en el límite», y hay que tener en cuenta que este análisis no incluía el impacto tributario del Real Decreto aprobado hoy.

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