Este nombre significa ‘gracia’ y lo llevan 48.063 mujeres españolas: qué significa y por qué cada vez está más de moda

Los nombres clásicos españoles reflejan la historia y la riqueza cultural de nuestro país. Muchos de ellos fueron muy populares en generaciones anteriores y, con el paso del tiempo, han vuelto a despertar interés. Son nombres con personalidad, elegancia y significados vinculados a distintas épocas.

Ana es uno de ellos. Corto, sencillo y fácil de pronunciar en diferentes idiomas, su origen hebreo, y su tradición bíblica han contribuido a mantenerlo vigente a lo largo de los siglos. Ahora, de cara a 2027, podría volver a convertirse en una de las opciones más populares de las familias que buscan nombres clásicos que no resulten excesivamente comunes. Su sencillez encaja además con una tendencia hacia nombres breves, fáciles de recordar y con una historia reconocible.

El nombre de niña que será tendencia en 2027

Ana es un nombre femenino de origen hebreo, derivado de «Hannah», que significa «gracia» o «favor». Es un nombre presente en numerosas culturas y cuenta con variantes como Anna, Anne, Ane, Hannah o Ania. En la Biblia, Ana es la madre del profeta Samuel, mientras que en la tradición cristiana Santa Ana es considerada la madre de la Virgen María. Por su antigüedad y presencia en distintas tradiciones, Ana se ha mantenido como un nombre clásico y muy extendido.

En España, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la frecuencia del nombre Ana por provincia es: Albacete (11.278), Alicante (7.742), Almería (12.897), Álava (5.295), Asturias (8.108), Ávila (6.528), Badajoz (12.108), Baleares (7.604), Barcelona (8.321), Vizcaya (5.536), Burgos (7.026), Cáceres (7.778), Cádiz (18.190), Cantabria (9.155), Castellón (10.249), Ceuta (8.716), Ciudad Real (6.217), Córdoba (16.727), La Coruña (7.929), Cuenca (7.444), Guipúzcoa (5.606), Gerona (6.434), Granada (11.617), Guadalajara (7.207), Huelva (14.173), Huesca (10.140), Jaén (19.203), León (8.516), Lérida (5.189), Lugo (8.856), Madrid (8.807), Málaga (15.871), Melilla (6.167), Murcia (12.171), Navarra (7.927), Orense (8.239), Palencia (5.895), Las Palmas (4.116), Pontevedra (8.695), La Rioja (9.413), Salamanca (7.335), Santa Cruz de Tenerife (3.183), Segovia (7.864), Sevilla (17.785), Soria (7.486), Tarragona (6.718), Teruel (10.114), Toledo (5.627), Valencia (9.244), Valladolid (6.956), Zamora (7.298) y Zaragoza (8.064)

El nombre Ana tiene diferentes formas según el idioma. En alemán se puede encontrar como Anna o Anne; en catalán, Anna; en euskera, Ane; en francés, Ane; en inglés, Hannah, Annie, Anna, Anne o Ann; en italiano, Anna; en portugués, Ana; y en ruso, Ania.

Santoral

Ana tiene una fuerte presencia religiosa y cultural. En la Biblia, Ana es la madre del profeta Samuel, mientras que en la tradición cristiana Santa Ana es venerada como la madre de la Virgen María. Según la tradición, Ana y su esposo Joaquín esperaron durante años el nacimiento de María. Santa Ana es considerada protectora de las mujeres y especialmente invocada durante el embarazo y el parto. Su devoción se ha extendido por distintas comunidades cristianas y ha contribuido a mantener vivo el nombre Ana a lo largo de los siglos.

Nombres clásicos que vuelven a estar de moda

Los nombres clásicos de niña vuelven a ganar protagonismo y recuperan su lugar entre las opciones elegidas por muchas familias:

Abril. Origen latino. Significa «abrir» o «renacer», y se relaciona con la primavera.

Adela. Origen germánico. Significa «noble» o «de noble linaje».

Adriana. Origen latino. Significa «natural de Adria».

Aitana. Origen vasco. Se relaciona tradicionalmente con «gloria».

Alba. Origen latino. Significa «blanca» o «amanecer».

Alejandra. Origen griego. Significa «defensora de los hombres» o «protectora».

Alma. Origen latino. Hace referencia al «alma» o «espíritu».

Amalia. Origen germánico. Significa «trabajo» o «esfuerzo».

Amelia. Origen germánico. Se relaciona con el «trabajo» y el «esfuerzo».

Ana. Origen hebreo. Procede de Hannah y significa «gracia» o «compasión».

Ariadna. Origen griego. Significa «muy santa» o «la más pura».

Aurora. Origen latino. Significa «amanecer».

Beatriz. Origen latino. Significa «feliz» o «portadora de felicidad».

Camila. Origen latino. Se relaciona con una joven que participaba en ceremonias religiosas.

Carmen. Origen hebreo. Se relaciona con «jardín» o «viña».

Catalina. Origen griego. Tradicionalmente se interpreta como «pura» o «limpia».

Clara. Origen latino. Significa «brillante», «ilustre» o «clara».

Elena. Origen griego. Se relaciona con la «luz», el «brillo» y la «antorcha».

Eloísa. Origen germánico. Se interpreta como «sana» o «de buena salud».

Esther. Origen persa. Significa «estrella».

Inés. Origen griego. Significa «pura» o «casta».

Isabel. Origen hebreo. Significa «Dios es mi juramento».

Julia. Origen latino. Se relaciona con la familia romana Julia y tradicionalmente con «joven».

Laura. Origen latino. Significa «laurel», símbolo de victoria y honor.

Leonor. Origen incierto. Tradicionalmente se ha relacionado con «compasiva» o «misericordiosa».

Lucía. Origen latino. Procede de lux y significa «luz» o «la que ilumina».

María. Origen hebreo. Procede de Miriam. Su significado exacto es discutido, aunque tradicionalmente se interpreta como «amada».

Margarita. Origen griego. Significa «perla».

Natalia. Origen latino. Procede de natalis y significa «nacimiento».

Victoria. Origen latino. Significa «victoria» o «triunfo».

Finalmente, cabe señalar que, entre las niñas nacidas en España durante 2020 y 2021, Lucía fue el nombre más frecuente, con 6.889 registros, seguida de Sofía (6.080), Martina (5.903), María (5.369), Julia (4.689), Valeria (4.405), Paula (4.146), Emma (4.054), Daniela (3.766), Carla (3.539), Alma (3.405), Sara (3.372), Carmen (3.306), Alba (3.260), Vega (3.241), Noa (3.234), Olivia (3.110), Lara (3.071), Mia (3.071), Valentina (2.818), Lola (2.784), Claudia (2.689), Chloe (2.642), Jimena (2.616), Aitana (2.450), Abril (2.239), Laia (2.236), Ana (2.168), Triana (2.110), Candela (2.079), Alejandra (2.078), Vera (2.003), Elena (1.945), Adriana (1.935), Manuela (1.888), Inés (1.815), Carlota (1.801), Marta (1.689), Blanca (1.650), Marina (1.638), Victoria (1.608), Irene (1.535), Lia (1.486), Rocío (1.472), Nora (1.471), Alicia (1.463), Clara (1.429), Laura (1.425), Zoe (1.363) y Ariadna (1.311).