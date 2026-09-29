Carlos Alcaraz (23 años): «El mejor en el tenis es Novak Djokovic porque lo ha ganado todo no una, sino dos veces»

Carlos Alcaraz tiene claro quién ocupa, para él, el primer lugar en la historia del tenis. Aunque Rafa Nadal fue su gran referente durante la infancia y una de las figuras que más influyeron en su pasión por este deporte, el murciano considera que Novak Djokovic es el mejor tenista de todos los tiempos si se atiende al palmarés y a los números.

El jugador español, de 23 años, hizo esta reflexión en Londres, en los días previos a la disputa de la Laver Cup. La pregunta sobre quién merece el reconocimiento como Goat, el mejor de la historia, volvió a poner sobre la mesa el eterno debate entre Djokovic, Nadal y Roger Federer.

Alcaraz no dudó en separar la admiración personal de su valoración deportiva. «Para mí, Nadal era un referente cuando era niño, alguien en quien fijarme», explicó. Sin embargo, cuando el criterio son los títulos y los grandes logros de una carrera, su elección cambia. «En términos de números, no hay duda de que el Goat es Djokovic porque lo ha ganado absolutamente todo, no una, sino dos veces», afirmó.

La trayectoria del serbio explica la elección del tenista murciano. Djokovic terminó con 24 títulos de Grand Slam, frente a los 22 de Nadal y los 20 de Federer. Además, completó en varias ocasiones el conjunto de los grandes títulos del circuito. A ese palmarés se suma el oro olímpico conquistado en París 2024, uno de los grandes logros que todavía no figuraba en su carrera hasta entonces.

La admiración de Carlos Alcaraz hacia Nadal, por tanto, no desaparece. El mallorquín fue una referencia para él desde sus primeros años y también ha reconocido públicamente el recorrido del joven español, al que llegó a definir como «una leyenda de nuestro deporte». La relación entre ambos ha convertido sus encuentros y sus imágenes juntos en uno de los símbolos del relevo generacional del tenis español.

Durante sus declaraciones en Londres, Carlos Alcaraz también habló de su rivalidad con Jannik Sinner. El italiano, que ha estado condicionado por problemas físicos, es uno de los jugadores con los que el español mantiene una de las grandes rivalidades de la nueva generación. Alcaraz reconoció que echa de menos enfrentarse a él y destacó que cada duelo entre ambos le ayuda a mejorar. «Me empuja a ser mejor tenista cada día», explicó el murciano, que espera volver a coincidir con Sinner antes de que termine la temporada.

Carlos también se refirió a Alexander Zverev, al que señaló como uno de los jugadores que atraviesan un gran momento en la actualidad. De este modo, sus declaraciones diferenciaron dos debates: mientras Djokovic ocupa para él el primer puesto cuando se habla del mejor de la historia, otros nombres como Zverev y Sinner forman parte de la conversación sobre el presente del circuito.