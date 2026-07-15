Así es el yate de 10 millones en el que Carlos Alcaraz se está pegando el verano de su vida por la Costa Amalfitana

La vida de Carlos Alcaraz ha dado un giro radical desde que se convirtió en una de las grandes estrellas del tenis mundial. Tras conquistar títulos como Roland Garros o el US Open, el murciano ha demostrado que el éxito también le permite disfrutar de algunos caprichos. Siempre ha presumido de ser un joven discreto, alejado de los excesos y todavía muy unido a su familia en Murcia, pero esta vez ha sorprendido con la compra de un exclusivo yate de lujo valorado en cerca de 10 millones de euros, una espectacular embarcación inspirada en la que posee Rafa Nadal y con la que ha decidido disfrutar de sus vacaciones por el Mediterráneo.

Sin embargo, el verdadero foco de atención no ha sido el yate, sino la compañía del tenista. Unas fotografías exclusivas lo muestran navegando por la Costa de Nápoles junto a una atractiva rubia, con la que comparte risas, baños en alta mar y evidentes gestos de complicidad. Las imágenes han revolucionado las redes sociales y han disparado las especulaciones sobre la identidad de la joven y el vínculo que mantiene con el campeón español. Fiel a su habitual discreción, Alcaraz no ha hecho declaraciones sobre su vida privada, alimentando aún más el misterio que rodea a esta exclusiva escapada estival.

Un yate inspirado en el que disfruta Rafa Nadal

La elección de Carlos Alcaraz no parece fruto de la casualidad. Rafa Nadal lleva años confiando en el prestigioso astillero Sunreef Yachts, firma especializada en catamaranes de lujo. El balear adquirió en 2020 un exclusivo modelo valorado en 5,5 millones de euros, una embarcación de 24 metros de eslora, cuatro camarotes y cerca de 370 metros cuadrados de espacio habitable, donde suele disfrutar de sus vacaciones por el Mediterráneo junto a su esposa, Xisca Perelló.

Ahora, el joven murciano ha decidido seguir un camino similar apostando por un exclusivo Sunreef Ultima 88, uno de los modelos más innovadores de la marca. Se trata de un catamarán completamente personalizado, diseñado a medida para adaptarse a las preferencias del tenista.

Un diseño exclusivo pensado para el descanso

El propio Carlos Alcaraz explicó por qué eligió esta embarcación: «Elegí el ULTIMA 88 porque Sunreef no sólo construye catamaranes de lujo, sino que marca tendencia. Siento que compartimos el mismo espíritu dinámico».

El interior del yate estará diseñado para ofrecer el máximo confort y privacidad. Contará con cuatro camarotes para invitados, además de una amplia suite principal situada en la cubierta principal, equipada con un espacioso baño con bañera y grandes ventanales para aprovechar al máximo la luz natural. En la parte superior, el flybridge dispondrá de amplias zonas para descansar, tomar el sol o disfrutar de comidas al aire libre mientras navega por el Mediterráneo.

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Uno de los espacios más llamativos será el Ocean Lounge, ubicado en la popa del yate. Esta zona contará con una plataforma hidráulica, terrazas laterales desplegables y acceso directo al mar, convirtiéndose en un auténtico centro de ocio acuático. Además, la embarcación dispondrá de un garaje con capacidad para dos motos de agua, además de espacio para almacenar otros juguetes náuticos que permitirán al tenista disfrutar al máximo de sus escapadas.

Un capricho que refleja el éxito de su carrera

Aunque Sunreef no ha confirmado el precio exacto del proyecto, diversas informaciones apuntan a que el coste del exclusivo diseño encargado por Carlos Alcaraz podría alcanzar los 10 millones de euros. Después de conquistar algunos de los torneos más importantes del mundo, el murciano ha decidido premiar su éxito con una de las embarcaciones más exclusivas del mercado, siguiendo los pasos de Rafa Nadal también fuera de las pistas y demostrando que su excelente momento profesional comienza a reflejarse en algunas de las inversiones más importantes de su vida.