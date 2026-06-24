El entorno de Ana Mena desmiente los rumores con Carlos Alcaraz: «Es falso, ella y Óscar lo están pasando mal»

La ruptura de Ana Mena y Óscar Casas ha sido una de las noticias más comentadas de los últimos días. Pero cuando todavía se está asimilando el final de su relación, la cantante malagueña vuelve a ocupar titulares tras la publicación de unas imágenes junto a Carlos Alcaraz durante la Reserve Cup de Marbella. Las fotografías, en las que ambos aparecen compartiendo risas, confidencias y una evidente complicidad, han desatado todo tipo de especulaciones sobre una posible relación entre ellos, algo que su entorno niega rotundamente.

Las fotos muestran a la artista y al deportista disfrutando del torneo acompañados por un grupo de amigos. Un encuentro que algunos han interpretado como el posible inicio de una nueva ilusión para la cantante apenas unos días después de hacerse pública su ruptura con Óscar Casas.

Sin embargo, el entorno de Ana Mena desmiente tajantemente cualquier vínculo sentimental entre ambos.

«Es totalmente falso», asegura Sonia Santamaría, representante de la cantante, en declaraciones a este medio. La representante se muestra especialmente molesta por las informaciones que apuntan a una supuesta relación entre la artista y el número uno del tenis español en un momento especialmente delicado para la expareja.

«Tanto Ana Mena como Óscar se quieren y los dos lo están pasando mal», explica Santamaría, que insiste en que las especulaciones están teniendo consecuencias emocionales para ambos. «Sacar esta noticia en plena ruptura les está afectando».

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Según relata la representante, fue precisamente ella quien animó a la cantante a acudir al torneo celebrado en Marbella con el objetivo de desconectar durante unos días. «Fue este fin de semana cuando le dije a Ana que fuéramos al torneo, para que se despejara la mente», señala.

La presencia de Ana Mena en la Reserve Cup no respondía, por tanto, a ningún encuentro planificado con Carlos Alcaraz. De hecho, según explica su entorno, ambos se conocen desde hace años y mantienen una amistad consolidada.

«La realidad es que se conocen desde hace mucho tiempo, son amigos», aclara Sonia Santamaría, que lamenta la rapidez con la que se han generado rumores sentimentales a raíz de unas simples imágenes compartiendo una jornada deportiva. «Parece que en este país no se pueden tener amigos».

Las declaraciones llegan después de que diversos programas y publicaciones analizaran las fotografías y especularan sobre la posibilidad de que el tenista pudiera convertirse en el sustituto de Óscar Casas en el corazón de la intérprete de Madrid City. Comentarios que han alimentado una narrativa que el entorno de la cantante considera completamente alejada de la realidad.

Mientras tanto, Ana Mena y Óscar Casas continúan afrontando las consecuencias de una ruptura que, según quienes les conocen, se ha producido desde el cariño y el respeto mutuo. Precisamente por eso, las informaciones que apuntan a terceras personas habrían resultado especialmente dolorosas para ambos.

Por ahora, ni la cantante ni el actor han querido pronunciarse públicamente sobre las causas de su separación. Lo que sí ha querido dejar claro su representante es que no existe ninguna relación sentimental entre Ana Mena y Carlos Alcaraz y que las imágenes difundidas corresponden únicamente al reencuentro de dos amigos que coincidieron en un evento deportivo.