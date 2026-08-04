Es oficial: Cristiano Ronaldo debuta como actor con una serie sobre el mundo del fútbol y contará con el director de ‘Kingsman’

Ted Lasso no va a ser la única serie que se sumerja, bajo la ficción, dentro del mediático mundo del balompié. Hace algunos días supimos que UR•Marv Studios prepara un proyecto con Cristiano Ronaldo como actor y productor ejecutivo; sí, Day 1’s es una realidad que promete poner el foco en la vida de los agentes de los futbolistas, reflejando un entorno que, aparte de las hazañas deportivas, se adentrará en el lado oscuro y lucrativo de los fichajes millonarios, las traiciones y la exigencia latente en la élite del fútbol británico.

Sin todavía una plataforma o cadena que se haya hecho con la exclusividad de su distribución, Day 1’s va a ser una de esas producciones que terminan siendo el centro de una subasta millonaria. No es para menos, pues al reclamo de la presencia de CR7 se le suma su socio de Marv Studios, el cineasta Matthew Vaughn. El director de X-Men: Primera generación (2011) y de la saga Kingsman, Vaughn ejercerá como productor ejecutivo y dirigirá el episodio piloto.

En el guion encontramos a Chris Case y a Doug Ellin. El primero ha trabajado en sitcoms secundarias, pero Ellin es famoso por ser la mente detrás de otra serie que exploró el mundo de la fama en Hollywood: Entourage: El séquito (2004-2011).

¿Cuál es la sinopsis detrás de ‘Day 1’s’?

Según explicaba Deadline, Day 1’s sigue los pasos de Stanley Dalton, un carismático y poderoso agente del mundo del fútbol. Con negociaciones millonarias como telón de fondo, Dalton intentará perpetuar su influencia mediando entre luchas internas y todo lo que rodea el negocio que hay detrás de los goles, las victorias y la prensa deportiva.

La inspiración de la historia parte de la vida real de Darren Dein, un abogado e intermediario hijo del exvicepresidente del Arsenal, David Dein, que tuvo un papel crucial como comisionista en grandes operaciones del Fútbol Club Barcelona.

El rol de Dalton será interpretado por Damian Lewis, estrella de Homeland (2011) y Hermanos de sangre (2001). Tras él, Carlotta Banat (Jefes de Estado) también ha sido confirmada en el casting junto a Dezmond Kin, quien dará vida a un joven futbolista que va camino de convertirse en una de las estrellas de su club.

Cristiano no será el único futbolista real que aparecerá en la serie

Day 1’s comenzó su rodaje hace pocos días en el estadio del Barnet FC. En esas primeras grabaciones se ha podido comprobar la aparición del ex futbolista Thierry Henry. Se desconoce si tanto Cristiano como la leyenda del fútbol galo harán de sí mismos o encarnarán roles ficticios. Por último, entre los rostros confirmados destaca la participación de David Omoregie, el rapero y compositor británico.

La primera temporada tendrá un total de 10 episodios. ¿Qué estudio conseguirá hacerse con los derechos exclusivos de la serie?