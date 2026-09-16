Ir a hacer la compra semanal o comprar algún producto suelto en los supermercados es una de las pocas cosas que realizan todas las familias. Tras la invasión civil de Ceuta por parte de Marruecos, cada vez son más los españoles que se paran a mirar las etiquetas para comprobar que dicho producto no proviene del país norteafricano.

Dadas las circunstancias, dio a luz Patriorigen, una web que distingue qué productos vienen del país vecino. La página, bajo el dominio patriorigen.es en los servidores de búsqueda, señala que se trata de una herramienta informativa que permite leer códigos de barras e informarse acerca de datos sobre el producto, como su origen declarado, denominación o imagen.

Según datos proporcionados por los responsables de la página, en cuestión de pocos días la web ha recibido el apoyo de más de 120.000 personas. Su creador, David Santos, compartió a través de un reel en Instagram el motivo de esta iniciativa: fomentar el consumo de los productos españoles e impedir que Mohamed VI gane más dinero.

Cómo funciona Patriorigen

El portal se ha diseñado para poder ser utilizado en todos los supermercados de España. Su objetivo no es ni promocionar ni vender productos y tampoco posibilita la creación de una cuenta personal. Al estar todavía en desarrollo, solo se puede utilizar mediante la página web en móviles y tablets.

Dentro de la plataforma, se le concede permiso para acceder a la cámara y que escanee el código de barras. También existe la opción de teclear el código manualmente. Si la procedencia del producto es marroquí, aparece en la pantalla una representación de Mohamed VI sonriendo; mientras que si es española, se mostrará al rey llorando.

Algunos supermercados ya están tomando medidas

Ante la negativa, cada vez mayor, de parte de la población a comprar alimentos de origen del país rifeño, supermercados como Mercadona ya están tomando medidas. Juan Roig, presidente de Mercadona, el supermercado más importante de España, ha mostrado su apoyo a Ceuta reuniéndose con el presidente caballo, Juan Jesús Vivas. Además, determinados productos que anteriormente tenían origen marroquí, como los arándanos frescos, han sido sustituidos por productos españoles.

Una tendencia que se está expandiendo en toda España

La nueva tendencia impulsada por Patriorigen está cambiando la manera en la que los españoles hacen la compra. Y es que, con la abundante cantidad de productos alimenticios que cuenta España, es un despropósito tener que recurrir a productos que vengan del país norteafricano. Nuestro país tiene los suficientes suministros como para rechazar productos marroquíes, que en la mayoría de ocasiones no cumplen con los procedimientos sanitarios.

Si bien acaban pagando justos por pecadores, y el conjunto de la población rifeña no tiene por qué pagar los delirios expansionistas y bochornosos de su monarca, la decisión de dar la espalda a sus alimentos debería ser secundada por todos los españoles tras el ataque a la frontera española con el beneplácito del gobierno de Pedro Sánchez.