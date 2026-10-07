Yolanda Díaz da el primer paso para subir de nuevo el salario mínimo antes de las elecciones del 29-N

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, se suma a la estrategia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de aprovechar hasta el último minuto antes de las elecciones del 29 de noviembre para aprobar medidas que les den votos en los comicios. Yolanda Díaz ha dado el primer paso para aprobar la subida del salario mínimo con urgencia y ha convocado para este jueves al comité de expertos para que haga su propuesta de incremento del SMI, primer paso para aprobar después el real decreto con la subida. Este real decreto no necesita ser convalidado en el Congreso por la Diputación Permanente.

De esta forma, Yolanda Díaz se adelanta a los plazos de otros años, cuando el real decreto se ha aprobado con efectos retroactivos entrado ya el año correspondiente. La última subida del SMI fue aprobada por el Consejo de Ministros el 17 de febrero de 2026 con carácter retroactivo al 1 de enero y instauró el SMI en 1.221 euros mensuales en 14 pagadas tras un incremento del 3,1%.

Ahora, la comisión para el salario mínimo emitirá un informe donde propondrá una horquilla de incremento que tendrá que ser negociado posteriormente con los agentes sociales y con CEOE, aunque esta no ha participado en el pacto en las últimas seis subidas del SMI. Una vez pactado, el incremento tendrá que ser aprobado por el Consejo de Ministros.

La subida del salario mínimo ha sido polémica hasta ahora cada año y una de las banderas electorales de Yolanda Díaz y el Gobierno. Desde que gobierna Pedro Sánchez el salario mínimo ha crecido en casi un 50%, lo que supone un quebranto para los pequeños negocios que no pueden asumir ese incremento de los costes.

De hecho, las últimas subidas se han aprobado sin el apoyo de la patronal CEOE, que ha defendido unos incrementos del salario mínimo más moderados para reducir el impacto de esas subidas de los costes laborales en las pequeñas y medianas empresas, las más afectadas.

Aún se desconoce el incremento que quiere aprobar Trabajo, pero desde el departamento de Yolanda Díaz han asegurado en numerosas ocasiones que los trabajadores que cobran el salario mínimo no deben perder poder adquisitivo, por lo que la subida irá en línea con lo que suba la inflación.

Sin embargo, este año al adelantarse por la celebración de las elecciones generales el 29-N, no se sabrá con certeza cuánto ha subido la inflación, que los organismos sitúan en el entorno del 3,5%. El salario mínimo subió un 8% en 2023 y un 5% en 2024. En 2025 el Gobierno lo elevó un 4,4% y este año, un 3,1%.

Para hacer frente a la inflación, la propuesta debería rondar por tanto el 3,5%, aunque Trabajo no dispondrá de los datos finales anuales de la inflación.