El Sánchez más chulesco se desentiende de los 1.000 menas que aún vagan por Ceuta: «Eso pregúntaselo a Vivas»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desentendido este miércoles de que más de 1.000 inmigrantes ilegales menores de edad continúen en las calles de Ceuta después de la invasión. El jefe del Ejecutivo, a su salida del Congreso de los Diputados tras la sesión de control al Gobierno, no sólo ha eludido responsabilizarse, sino que ha señalado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, por la estancia de los menas en la ciudad autónoma.

«Eso a Vivas, pregúnteselo», ha respondido Pedro Sánchez en los pasillos del Congreso ante la pregunta de una periodista sobre «cómo explican» desde el Gobierno «que haya 1.000 menores en las calles de Ceuta todavía».

Previamente, durante su intervención en la sesión de control, Sánchez ha acusado al Partido Popular (PP) y a Alberto Núñez Feijóo de «cronificar» la crisis y de poner palos en las ruedas. Además, ha afirmado que «Ceuta va a salir reforzada de esta crisis, gracias al apoyo del Gobierno y a pesar de la oposición».

De este modo, Sánchez incide en que la competencia en la gestión de los menores es del Gobierno que preside Vivas, mientras que el Gobierno central está encargado de los trámites administrativos de los mayores de edad y de devolver a su país a los que no tengan derecho a permanecer en España.

El martes, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que está al frente del mando único para esta crisis migratoria, ya dijo que es el Gobierno de la ciudad el que tiene que aclarar cuántos menores quedan exactamente, porque forma parte de sus competencias directas. No obstante, señaló que calculan que aún permanecen entre 700 y 1.000 menas sin tutela de las autoridades en Ceuta.