Le queman el coche tras grabar en el Trampolín y denuncia amenazas de muerte: «Me quieren matar»

Un vecino de Ceuta denuncia haber sido víctima de una oleada de amenazas después de acudir a la playa del Trampolín y grabar allí la situación que se vivía en el asentamiento. El viernes por la noche, su coche terminó calcinado y, según relata, desde entonces teme por su vida y por la seguridad de su familia.

El afectado explicó a OKDIARIO durante la manifestación celebrada el sábado por la noche en Ceuta que el incendio de su vehículo se produjo después de haber estado en la zona de la playa del Trampolín junto al influencer Juan Ruiz, grabando imágenes para mostrar lo que estaba ocurriendo en el asentamiento. «Me han quemado el coche por estar con Juan y me siguen varias personas con amenazas de muerte», aseguró durante la entrevista.

«Miro atrás cuando voy caminando»

El miedo, asegura, no se limita al momento en el que se produjo el ataque contra su vehículo. «Estoy caminando y tengo que mirar atrás a ver si me viene alguien detrás», explicó. Una situación que, según cuenta, ha alterado completamente su día a día y le hace sentir inseguro incluso cuando se desplaza por la ciudad.

Durante la conversación con OKDIARIO también manifestó su preocupación por su familia. Explicó que su hermana llegó a llamarle alarmada después de conocer las amenazas y que en su domicilio existe temor a que pueda ocurrirles algo. «Estamos aterrorizados en casa», le habrían trasladado desde su propia familia, según su relato.

A la preocupación por las amenazas se suma otro problema personal. El hombre asegura que tiene medicación y que está pendiente de una llamada médica porque debe someterse próximamente a una operación. La situación que está atravesando, afirma, ha incrementado todavía más su sensación de vulnerabilidad, ya que dentro de su coche calcinado se encontraba también la medicina necesaria para su intervención quirúrgica.

«Que se haga justicia»

El vecino participó en la manifestación del sábado por la noche, donde recibió el respaldo de los ciudadanos concentrados. Durante la protesta, varios ceutíes le lanzaron gritos de «¡Justicia!» y «¡Ceuta está contigo!» mientras denunciaba públicamente lo ocurrido.

Su caso se produce en plena tensión en torno al asentamiento de la playa del Trampolín, que durante semanas se convirtió en uno de los principales focos de la invasión que ha sufrido la ciudad autónoma. El vecino sostiene que su problema comenzó después de acudir allí para documentar lo que estaba sucediendo.

Ahora reclama que se investigue el incendio de su vehículo y las amenazas que asegura haber recibido. «Me quieren matar», repitió en varias ocasiones durante la entrevista realizada por este periódico, antes de reclamar que se esclarezca lo sucedido y que se haga justicia.