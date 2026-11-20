Madrid entrará en el año 2027 con varios cambios importantes en políticas sociales y uno de ellos afectará directamente a miles de mayores. La Teleasistencia Avanzada será gratuita a partir de los 85 años, dos menos que ahora, y permitirá que muchos usuarios dejen de pagar por un servicio que utilizan a diario para seguir viviendo en casa con más seguridad. El cambio entrará en vigor en enero y forma parte de una ampliación que se ha ido haciendo de manera progresiva durante los últimos años.

El Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, dirigida por José Fernández, dispondrá el próximo año de 429,36 millones de euros, un 6,3% más que en 2026. Buena parte de ese dinero irá a mayores, familias, mujeres víctimas de violencia, infancia y personas sin hogar. El Ayuntamiento cifra en 387 euros el gasto social por habitante y sitúa la atención a domicilio y la teleasistencia entre las partidas más importantes.

La teleasistencia bajará la edad de gratuidad hasta los 85 años

Hasta ahora, la gratuidad se aplicaba a mayores de 87 años. A partir de enero de 2027, también podrán beneficiarse quienes tengan 85 y 86, una ampliación que afectará a unos 50.000 usuarios. El ahorro no será sin embargo, el mismo para todos. Dependiendo de la cuota que tengan asignada por renta, dejarán de pagar entre 72 y 144 euros al año.

La rebaja de la edad se ha ido haciendo poco a poco. En 2024 el servicio era gratuito para mayores de 90 años, en 2025 pasó a los 88 y desde enero de 2026 llegó a quienes superaban los 87. Ahora el Ayuntamiento da un paso más y lo baja a los 85 años y a esos usuarios se suman otras 35.500 personas que tampoco pagan la teleasistencia porque su renta mensual per cápita está por debajo de 614 euros. Con ambos grupos, la previsión municipal es que en 2027 más de 85.000 personas disfruten del servicio sin coste. No es una cifra menor, porque supone alrededor de dos tercios de los usuarios mensuales de la Teleasistencia Avanzada en Madrid.

Más atención en casa y dispositivos para detectar caídas

El Ayuntamiento quiere que las personas mayores permanezcan en su domicilio el mayor tiempo posible y buena parte del presupuesto va precisamente en esa dirección. El Servicio de Ayuda a Domicilio contará con 352 millones de euros, mientras que la teleasistencia va a seguir incorporando tecnología. Ya hace tiempo que el sistema no se limita al clásico botón rojo instalado en casa. En la actualidad, más de 13.000 usuarios cuentan con un reloj inteligente con GPS y botón SOS, que está pensado para que puedan pedir ayuda también fuera de la vivienda. Y otros 40.000 utilizan pulseras o colgantes con detector de caídas. Además, se han instalado dispositivos que detectan humo, gas o cambios en determinadas rutinas dentro del domicilio.

El perfil mayoritario de los usuarios sigue siendo el de mujeres de más de 80 años. Aproximadamente la mitad viven solas y, según los datos municipales, nueve de cada diez aseguran sentirse más seguras gracias al servicio de teleasistencia.

Los 19 centros de atención a la mujer llegarán en 2027

Otra de las partidas que crecerá es la destinada a violencia de género e igualdad. El presupuesto subirá un 14% y alcanzará los 33,5 millones de euros. Ese aumento permitirá poner en marcha 19 centros integrales de atención a la mujer, los CIAM, y contratar a 44 nuevas profesionales.

Puente de Vallecas será uno de los primeros distritos en contar con este recurso. Después se irán incorporando Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí, Fuencarral-El Pardo, Latina, Carabanchel, Usera, Moratalaz, Ciudad Lineal, Hortaleza, Villaverde, Villa de Vallecas, Vicálvaro, San Blas-Canillejas y Barajas. El objetivo es acercar la atención psicológica, jurídica y social a los distritos para que las usuarias no tengan que desplazarse tanto cuando es necesaria la ayuda.

Más ayudas a familias y nuevos recursos para personas sin hogar

El presupuesto social de 2027 también deja cambios para las familias. La nueva convocatoria de ayudas por nacimiento o adopción contará con 10,7 millones de euros y la Beca Infantil Plus aumentará de 6,9 a 8 millones. Además, abrirá una segunda Casa Familias en el Ensanche de Vallecas y los centros de atención a la infancia pasarán de 12 a 14.

La partida para integración social y personas sin hogar llegará a 57 millones de euros. Entre las novedades está el nuevo centro de acogida Salamina, en El Cañaveral, que se ha pensado para intervenir con personas que llevan poco tiempo en la calle antes de que su situación se deteriore más. Por otro lado la Tarjeta Familias dispondrá de 19,3 millones y la Campaña del Frío 2026-2027 durará 36 días más, sumando además 30 plazas adicionales cada jornada.

En definitiva el grueso de las novedades sociales que se han anunciado para el 2027 se concentrará, por tanto, en medidas muy concretas. Los mayores notarán antes el cambio en la teleasistencia, las mujeres tendrán nuevos centros de atención repartidos por Madrid y las familias contarán con nuevas ayudas y más recursos municipales.