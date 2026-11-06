El alcalde de Madrid califica de «gran gobierno» al Ejecutivo de Marga Prohens

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pronosticado que, cuando el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, asuma el gobierno y «lidere la reconstrucción nacional», unos de los «espejos» en los que se mirará serán los gobiernos de Baleares y Palma.

El representante de Consistorio madrileño ha lanzado esta predicción antes de participar en un acto en Palma para mostrar su apoyo a los candidatos del PP a las Cortes Generales por Baleares para las elecciones del 29 de noviembre, en el que han estado los alcaldes y distintos cargos baleares de la formación.

Almeida ha celebrado que sus compañeros de partido hayan contado con él para este acto de precampaña y para difundir el mensaje de la «necesidad de la reconstrucción nacional», al tiempo que ha alabado a los candidatos del PP.

De esta manera, ha planteado que estos parlamentarios serán los «protagonistas principales» para que «España vuelva a funcionar», ya que, a su juicio, es lo que está en juego en los próximos comicios, que España «vuelva a ser un país bien gestionado».

El dirigente del PP ha destacado el «gran gobierno» de la presidenta del Govern, Marga Prohens, que, en su opinión, habría demostrado que puede «gestionar la educación, la sanidad, la seguridad, luchar contra la ocupación y dar soluciones al problema de la vivienda». «No hay que resignarse a que los problemas no se pueden resolver, como hace el socialismo», ha defendido.

El primer edil de Madrid ha resaltado que los alcaldes cuando caminan por las ciudades «se fijan en cosas que otros no se fijan», como si la ciudad está limpia, bien conservada o si el transporte público funciona; y Palma ha sostenido que es una ciudad que «funciona» con unos «buenos servicios públicos».

«Palma tiene un alcalde y un equipo de gobierno que se preocupa del día a día de los ciudadanos. La ciudad es ejemplo y un modelo de gestión, igual que el Govern para cualquier gobierno de cualquier parte de España pero también para el Gobierno de España», ha señalado.

En ese sentido, ha subrayado que los españoles «no tienen que resignarse» a «no poder encontrar una vivienda, a no tener un salario digno, a no poder encontrar empleos cualificados, a los apagones, a tantas y tantas cosas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, he hecho que se tengan que resignar».

Almeida ha recalcado que los españoles quieren tener unos «buenos servicios públicos, a poder llegar en tren a cualquier sitio o en el caso de Baleares comunicaciones aéreas y poder poder acceder a una vivienda» y no como, desde su punto de vista, habría sucedido en los últimos ocho años.

Por eso, ha remarcado que en estas dos legislaturas ha habido un «parón» que invitaría «a la resignación y la desesperación» pero el PP le dice a los españoles que «no se resignen» porque «España funciona y va a funcionar otra vez».

ES «RAZONABLE» QUE LA UE SE PREOCUPE POR LA SEGURIDAD DEL AVE

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, cree que es «razonable» que la Fiscalía Europea se «preocupe» por un supuesto fraude en los sistemas de seguridad del AVE Madrid-Sevilla, cometido con fondos europeos.

De esta manera ha respondido el primer edil de la capital, al ser preguntado por los medios sobre la investigación abierta ante una posible malversación de los fondos comunitarios asignados a España, para renovar y mejorar la seguridad, señalización y sistemas de comunicación de la alta velocidad.

Para Almeida es «obvio» que la UE se tiene que preguntar qué pasa en España a raíz de los accidentes de Adamuz y Urda, algo que ha alegado que debería «preocupar y enfadar a todos» porque en las instituciones europeas se tengan que plantear «por qué no funcionan las cosas» o «por qué España aporta el 70 por ciento de los muertos en la alta velocidad a nivel mundial».

Al ser consultado por las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acerca de que el Gobierno de España se habría «llevado crudo» estos fondos, las ha ratificado porque «no hay absolutamente ninguna duda».

«Es que José Luis Ábalos era el ministro de Transportes, es que Koldo estaba en el Consejo de Administración de Renfe, es que la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera está imputada en un proceso por corrupción, por tanto es obvio que se lo han llevado crudo», ha alegado.

Por otro lado, ha reprochado al Ejecutivo central que «no haya sido capaz» de mantener las infraestructuras ferroviarias y, a su modo de ver, el exministro de Transportes Óscar Puente tuvo que dejar su cargo por «decir una verdad», que era que «no ha podido invertir más porque no hay Presupuestos Generales del Estado desde 2023».

«Eso una realidad incontestable frente a la mentira de que no había problema porque no hubiera nuevos presupuestos. Puente lo dijo el otro día: como no hay presupuestos, no se puede invertir más. Sí, se lo han llevado crudo y el 29 de noviembre hay una oportunidad para revertir eso», ha mantenido.