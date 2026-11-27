La cuenta atrás para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ya ha comenzado y, mientras millones de españoles ya están pensando en sus décimos y en que les toque el Gordo, en la Residencia Internado de San Ildefonso de Madrid la preparación lleva semanas en marcha. Los niños y niñas que participarán el próximo 22 de diciembre ya ensayan para una jornada que volverá a concentrar buena parte de la atención durante toda la mañana.

Este año serán 32 los menores encargados de cantar los números y los premios en el Teatro Real. Son 15 niños y 17 niñas, con edades comprendidas entre los 10 y los 14 años, y las parejas están prácticamente decididas. «Ya están definidas las parejas para el Sorteo de Lotería de Navidad, aunque siempre puede haber cambios de última hora», ha explicado la directora de la institución, Mar Muñoz, en una entrevista concedida a Europa Press.

Mar Muñoz, directora del colegio San Ildefonso: «Ya están definidas las parejas para el Sorteo de Lotería de Navidad…»

El proceso de selección comenzó a mediados de octubre. Según explica Muñoz, se realizó «un casting con los chicos y chicas que viven en la Residencia y que cumplen con los criterios de edad para poder participar en el sorteo». La directora insiste, además, en que todos los participantes lo hacen de manera voluntaria.

El requisito habitual es tener entre 10 y 14 años, aunque puede darse alguna excepción. Después llega la prueba de voz, en la que se valora especialmente la dicción y la capacidad para mantener el ritmo durante el canto. No todos los niños parten de cero. De los 32 participantes de este año, seis se estrenarán en el Sorteo de Navidad y los otros 26 ya han vivido anteriormente la experiencia. Desde que se realizó la selección, los ensayos se celebran dos días a la semana y tienen una duración de entre 20 y 30 minutos. Los niños practican por parejas, que se forman teniendo en cuenta tanto el tono de voz como el ritmo que mantienen al cantar juntos. «También intentamos que haya paridad», señala Muñoz.

Los ensayos antes del Sorteo de Navidad

Los ensayos no se limitan a memorizar la forma de cantar los números o los premios. Durante estas semanas también se repasan los movimientos que deberán realizar en el escenario y se intenta que cada gesto esté suficientemente trabajado como para que el día 22 puedan concentrarse en lo verdaderamente importante. La repetición ayuda, sobre todo, a quienes participan por primera vez. Los veteranos ya saben cómo funciona el sorteo y qué se van a encontrar cuando lleguen al Teatro Real, pero para los seis nuevos todo será distinto, desde el propio escenario hasta la atención que reciben los niños de San Ildefonso durante esa mañana.

Muñoz reconoce, sin embargo, que la parte técnica no es lo más complicado. «Sin ninguna duda, lo más difícil es que los chicos y chicas sepan gestionar sus emociones, la formación técnica es solo cuestión de práctica», afirma la directora.

El trabajo para que los niños no se pongan nerviosos

El equipo docente trabaja con los menores para que afronten el sorteo con seguridad y entiendan la responsabilidad que asumen, pero sin convertirla en una presión añadida. Para ello se incide en la autoestima y también se utilizan técnicas de relajación que les ayuden a controlar el estrés. Uno de los temores más habituales es equivocarse al leer alguno de los números o que los nervios terminen influyendo en el ritmo del canto. La preparación previa busca precisamente reducir ese miedo y conseguir que los niños se sientan cómodos con lo que tienen que hacer cuando llegue el momento, aunque la mayoría de ellos ya tienen experiencia en el Sorteo.

Así será el 22 de diciembre para los niños de San Ildefonso

La víspera del sorteo será bastante más normal de lo que podría pensarse. El 21 de diciembre, explica Muñoz, «harán la vida normal» en la Residencia. Acudirán por la mañana a sus respectivos colegios e institutos y por la tarde mantendrán sus rutinas habituales, con merienda, paseo, ocio, estudio, duchas, cena y descanso. El día 22, en cambio, comenzará temprano. Los niños se levantarán alrededor de las 7.00 horas, se vestirán con el uniforme y viajarán en autobús hasta el Teatro Real. Allí desayunarán antes de completar los últimos preparativos relacionados con el peinado y los accesorios antes de que llegue la hora de arranque del Sorteo prevista, como cada año, para las 09:00 horas.

A partir de esa hora, llegará el momento que llevan semanas ensayando. Durante horas (algo más de cuatro horas de media), sus voces volverán a acompañar a los números y premios de la Lotería de Navidad, una tradición especialmente ligada a los niños de San Ildefonso. Y cuando termine el sorteo regresarán a la Residencia para comer y recoger sus pertenencias, porque ese mismo día comienzan sus vacaciones de Navidad. «Cada niño y niña se marcha con sus respectivas familias para disfrutar de unas merecidas vacaciones», concluye Mar Muñoz.