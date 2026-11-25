La Navidad se acerca y con ella los nervios por comprar la lotería, dónde y cómo hacerlo y por qué número decantarse. Muchos son los supersticiosos que no escogen un décimo al azar y siguen una serie de leyes no escritas a la hora de adquirir un boleto. Doña Manolita, la administración más famosa de España, es el lugar favorito de los ciudadanos para buscar la suerte.

Esta administración, ubicada en la calle del Carmen, en pleno centro de Madrid, vende cerca de 70 millones de décimos al año, principalmente del Gordo de Navidad. Miles de madrileños, además de ciudadanos de otras zonas del país, compran allí sus décimos, algunos incluso meses antes, y no tienen inconveniente en esperar largas colas debido a la creencia de que allí «siempre toca».

Los orígenes de Doña Manolita

Este punto de venta se fundó en 1904 en la calle San Bernardo de Madrid y, a pesar de cambiar varias veces de ubicación a lo largo de su historia hasta asentarse finalmente en la calle del Carmen, es la que más premios del Gordo ha repartido de toda España.

Manuela de Pablo, más conocida como Doña Manolita, abrió con tan solo 25 años, y la ayuda de tres hermanas, el negocio que llevaría su nombre y adquiriría una popularidad sin igual entre los estudiantes de la Universidad Central de Madrid al repartir infinidad de premios en sus primeros años y, tiempo después, entre los ciudadanos de la capital española.

Durante decenios, universitarios de todo el país que estudiaban en Madrid acudían a Doña Manolita para comprar los décimos que les encargaban sus familias. Esta tradición convirtió al establecimiento autorizado en un punto de congregación de alumnos que depositaban en De Pablo todas sus esperanzas.

Una administración histórica

La vendedora de lotería falleció en 1951 y sus hermanas pasaron a dirigir el establecimiento, ya que no tuvo descendencia. Tras la muerte de la segunda, el testigo pasó al hijo de la tercera, Alfredo Salgado, que se exilió en 1987 por una considerable deuda con Hacienda. Fue en este momento cuando la familia traspasó la administración al actual dueño: Juan Luis de Castillejo y Bermúdez de Castro, conde de Cabrillas.

El conde es un aristócrata desconocido en la opinión pública al que le gusta conservar su anonimato entre las calles de Salamanca. A pesar de su liderazgo en el punto de venta de lotería más importante del país, existe muy poca información de su vida personal y privada. Lo poco que se sabe del conde de Cabrillas es que es el tercer conde del municipio salmantino y que desciende directamente de Fernando I de León y de Castilla, conde de Castilla desde 1029 hasta su muerte en el 1065 y rey de León desde 1037 hasta su defunción.