¿Qué terminación tiene más posibilidades de salir en el Gordo?

A medida que se acerca el 22 de diciembre, miles de personas empiezan a buscar su décimo para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Algunos se decantan por fechas especiales, otros por números que consideran afortunados y muchos consultan las estadísticas para intentar encontrar una terminación que les acerque al Gordo. Los datos históricos de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) revelan qué cifras han aparecido más veces en el primer premio desde 1812, aunque hay una advertencia importante, ya que ninguna tiene ventaja matemática sobre las demás.

El 5, la terminación más repetida

Si se repasan los resultados históricos del sorteo, el número 5 es el que más veces ha aparecido como última cifra del «Gordo». Esta terminación ha resultado premiada en 32 ocasiones desde el primer sorteo, celebrado en Cádiz en 1812. En segundo lugar se encuentran el 4 y el 6, que han cerrado el número ganador en 27 ocasiones cada uno.

Por detrás aparecen otras cifras que también han protagonizado el primer premio en numerosas ocasiones. Las estadísticas oficiales sitúan al 1 como la terminación menos repetida, seguida del 2 y el 9. Son datos que despiertan la curiosidad de quienes buscan un décimo, pero que describen lo sucedido en el pasado y no anticipan lo que ocurrirá en el próximo sorteo.

Las dos últimas cifras más premiadas

También es posible analizar las dos últimas cifras de los números agraciados con el «Gordo». En este caso, la terminación 85 ocupa el primer puesto, ya que ha aparecido en siete ocasiones. Le sigue el 57, que ha sido premiado seis veces, mientras que combinaciones como el 64, el 65, el 75 y el 97 han aparecido cinco veces.

En el extremo contrario, hay varias terminaciones de dos cifras que todavía no han acompañado al primer premio en el histórico recogido por SELAE. Entre ellas figuran el 09, el 10, el 21, el 25, el 31, el 34, el 41, el 42, el 43, el 51, el 54, el 59, el 67, el 78 y el 82.

¿Tiene más posibilidades el número que acaba en 5?

La respuesta es no. Aunque el 5 sea la terminación más repetida, eso no significa que tenga más opciones de salir el 22 de diciembre. El sorteo incluye 100.000 números, desde el 00000 hasta el 99999, y cada uno tiene exactamente la misma probabilidad de conseguir el primer premio: una entre 100.000, es decir, un 0,001%.

Esto también significa que cada una de las diez terminaciones posibles tiene, en conjunto, la misma probabilidad de aparecer como última cifra del Gordo, que es un 10%. Que una haya salido más veces en los últimos dos siglos no modifica sus opciones en el siguiente sorteo.

El último Gordo, correspondiente al sorteo de 2025, fue para el número 79.432, terminado en 2. Por tanto, la estadística sirve para conocer algunas de las curiosidades más llamativas de la Lotería de Navidad, pero no existe una terminación infalible ni un número que garantice más posibilidades de llevarse los 400.000 euros por décimo.