Viajar gastando menos dinero es una opción que buscan cada vez más quienes tienen flexibilidad y no les importa colaborar unas horas al día a cambio de alojamiento. Plataformas de voluntariado internacional reúnen precisamente este tipo de propuestas, en las que pequeños negocios, alojamientos rurales o proyectos familiares buscan ayuda temporal para determinadas tareas.

Y una de las ofertas disponibles se encuentra en las sierras de Córdoba, en Argentina, donde un hotel familiar busca voluntarios dispuestos a colaborar en el funcionamiento diario del establecimiento. A cambio, las personas seleccionadas pueden alojarse en el propio complejo y convivir durante la estancia con quienes lo gestionan, en un entorno rodeado de naturaleza y amplias zonas verdes.

Buscan voluntarios y ofrecen alojamiento gratis en las sierras de Córdoba

La propuesta que aparece publicada Workaway explica que el establecimiento recibe desde hace años a viajeros procedentes de distintos países y plantea la experiencia como una combinación de ayuda práctica, convivencia y contacto con el entorno. El complejo cuenta con varias cabañas, jardines, árboles, una piscina y otras zonas exteriores. La idea es que los voluntarios participen en algunas tareas cotidianas del alojamiento mientras disfrutan de la estancia sin tener que asumir el coste habitual de una habitación.

No obstante, se trata de un intercambio y no simplemente de unas vacaciones gratuitas. Quienes estén interesados deben tener disponibilidad para colaborar y asumir diferentes funciones en función de las necesidades que tenga el hotel durante las fechas de su estancia.

Qué tareas tienen que realizar los voluntarios

Las funciones pueden cambiar según el momento del año, la ocupación y el trabajo que haya en cada jornada. Entre las tareas habituales aparece la recepción de huéspedes, además de orientar a los recién llegados y ayudar con cuestiones básicas relacionadas con su estancia. También puede ser necesario colaborar con la limpieza de habitaciones y preparar las cabañas antes de que lleguen nuevos visitantes. A estas funciones se suman trabajos en las zonas exteriores, como el cuidado de plantas, jardines y espacios destinados al cultivo.

En determinados momentos también puede pedirse ayuda con pequeñas tareas de mantenimiento general o con la limpieza de la piscina. Incluso aparece entre las posibles funciones colaborar con el cuidado de la mascota de la familia que gestiona el establecimiento.

Algunos voluntarios pueden asumir más responsabilidades

La experiencia puede variar bastante de una estancia a otra. Según la información publicada, en ocasiones anteriores algunas personas alojadas en el complejo llegaron a asumir funciones adicionales cuando los responsables del hotel tuvieron que ausentarse. En esos casos, los voluntarios se encargaron de recibir a los huéspedes, coordinar determinadas tareas del día y comprobar que las instalaciones se encontraban en buenas condiciones. Por ese motivo, la capacidad para desenvolverse con cierta autonomía puede resultar útil en este tipo de intercambios. Eso no significa que todas las personas tengan que asumir el mismo nivel de responsabilidad. Las funciones dependen de las necesidades existentes en cada momento y de lo que se acuerde antes de iniciar la estancia.

Cuántas horas hay que trabajar a cambio del alojamiento

Uno de los datos que conviene aclarar antes de organizar el viaje es el número exacto de horas de colaboración. La oferta no especifica públicamente una jornada fija, por lo que este punto debe consultarse directamente con los responsables del alojamiento. Lo mismo ocurre con otros detalles de la estancia. Aunque el alojamiento está incluido como parte del intercambio, es recomendable confirmar previamente aspectos como los días libres, el tipo de habitación disponible o si existen otros servicios incluidos durante la permanencia en el establecimiento.

Qué perfil buscan para este voluntariado

La convocatoria está dirigida a personas con disponibilidad, facilidad para adaptarse a diferentes tareas y disposición para colaborar en actividades de limpieza, mantenimiento y atención a huéspedes. También puede ser una opción interesante para viajeros que prefieran pasar una temporada en un entorno natural en lugar de limitarse a visitar la zona durante unos pocos días. La convivencia con otros viajeros y con los responsables del establecimiento forma parte de la experiencia.

Cómo solicitar una plaza

Las personas interesadas deben utilizar Workaway, la plataforma internacional en la que se encuentra publicada la oferta. Desde allí pueden consultar las condiciones disponibles en cada momento y contactar directamente con el establecimiento para comprobar si existen plazas durante las fechas previstas. Pero antes de presentar una solicitud conviene revisar bien las tareas, consultar las horas de colaboración y explicar la disponibilidad y experiencia previa que pueda resultar útil. También es recomendable acordar todos los detalles de la estancia antes de desplazarse hasta Argentina.

Para quienes busquen una experiencia diferente y dispongan de tiempo para colaborar, este tipo de voluntariado permite reducir uno de los principales gastos de cualquier viaje: el alojamiento. A cambio, habrá que dedicar parte de la jornada a ayudar en el funcionamiento de un pequeño hotel situado en plena naturaleza.