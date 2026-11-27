El cocinero vasco comparte una técnica muy sencilla para conseguir una carne dorada y tierna sin necesidad de tener una cocina profesional

Conseguir que un filete quede crujiente por fuera y jugoso por dentro es uno de los grandes retos de la cocina doméstica. Sin embargo, Martín Berasategui, uno de los chefs españoles más reconocidos internacionalmente, tiene un truco para conseguirlo sin complicaciones. El cocinero, que nació en San Sebastián en 1960 y cuenta con una trayectoria repleta de reconocimientos, defiende una técnica basada en el sellado inicial de la carne y en continuar después la cocción a una temperatura más moderada. Un método que permite mejorar notablemente el resultado incluso cuando se cocina en una sartén convencional.

El truco de Martín Berasategui para cocinar la carne

El consejo del chef consiste en comenzar con una sartén o plancha bien caliente y marcar la carne por sus diferentes caras. Antes de cocinarla, es recomendable secar su superficie con papel de cocina, ya que el exceso de humedad dificulta que se consiga una costra dorada.

Durante este primer paso se produce la conocida reacción de Maillard, un proceso químico entre aminoácidos y azúcares que aparece cuando los alimentos se someten a determinadas temperaturas. Es la responsable del color tostado y de buena parte de los aromas característicos de la carne cocinada. Martín Berasategui recomienda dejar que se forme esa costra antes de continuar con el siguiente paso.

Bajar el fuego y respetar el reposo

Una vez sellada la pieza, el cocinero aconseja reducir la intensidad del fuego y continuar la cocción progresivamente. De esta manera se evita que el exterior se queme mientras el interior todavía permanece crudo. En determinadas preparaciones también puede terminarse la cocción en el horno, aunque los tiempos dependerán del grosor, el peso y el tipo de carne.

Otro detalle fundamental es no cortar la pieza inmediatamente después de retirarla del calor. Martín Berasategui recomienda dejarla reposar unos minutos antes de servirla, para que los jugos se redistribuyan y no se pierdan tan rápidamente al realizar el primer corte.

Un chef con 12 estrellas Michelin

Martín Berasategui nació el 27 de abril de 1960 en San Sebastián y comenzó a trabajar en la cocina familiar cuando tenía apenas 15 años. Su trayectoria profesional despegó en el Bodegón Alejandro, el restaurante de sus padres y su tía, donde consiguió su primera estrella Michelin en 1986.

En 1993 abrió su restaurante homónimo en Lasarte-Oria, que alcanzó las tres estrellas Michelin en 2001. Con el paso de los años, el cocinero ha construido una carrera internacional y sus restaurantes han llegado a reunir 12 estrellas Michelin.

Un detalle importante para conseguir una carne perfecta

Aunque el sellado aporta sabor y textura, existe un mito que conviene aclarar, ya que dorar la carne no crea una barrera impermeable que impida que los jugos salgan. La jugosidad depende principalmente del corte, la temperatura interior y el tiempo de cocción.