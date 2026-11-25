La Navidad es una de las épocas del año en las que más tiempo dedicamos a cocinar recetas tradicionales y dulces típicos para compartir con familiares y amigos. Sin embargo, no siempre es necesario utilizar una larga lista de ingredientes para conseguir un resultado digno del mejor chef. A veces, las propuestas más sencillas son también las que más sorprenden a los invitados. Entre las ideas que merece la pena tener en cuenta estas fiestas destaca un árbol de Navidad de hojaldre con chocolate, un postre delicioso y muy fácil de preparar.

Para elaborarlo sólo hacen falta dos láminas grandes de hojaldre, Nutella al gusto y un huevo para pintar la superficie antes de hornearla. Por si fuera poco, al no llevar harina, es una alternativa interesante para quienes buscan preparar un postre sin este ingrediente. En definitiva, se trata de una propuesta sencilla, económica y muy apetecible para poner el broche final a las comidas y cenas de Navidad.

Árbol de Navidad, un postre delicioso para compartir en familia

Para preparar este árbol de Navidad de hojaldre necesitas dos láminas grandes de hojaldre, Nutella al gusto y un huev. Primero, extiende las dos láminas sobre una superficie ligeramente enharinada y coloca una de ellas en una bandeja de horno cubierta con papel vegetal. Unta una capa de Nutella por toda la superficie y cúbrela con la segunda lámina. Después, recorta la masa dándole forma de árbol de Navidad y retira los bordes sobrantes.

A continuación, utiliza el tronco como referencia para cortar tiras a ambos lados del triángulo y retuerce cada una para formar las ramas. Con los restos de hojaldre puedes recortar una pequeña estrella y colocarla en la parte superior. Pinta toda la superficie con huevo batido y hornea a 180 °C durante unos 20 minutos, hasta que el hojaldre esté dorado y crujiente. Finalmente, a la hora de servir, espolvorea azúcar glas por encima para simular la nieve y darle un aspecto más navideño.

Si quieres darle un toque diferente a este árbol de Navidad de hojaldre, puedes sustituir la Nutella por otros rellenos como el chocolate blanco, la crema de Lotus, la crema de turrón o el dulce de leche.

Para elaborar dulce de leche casero necesitas un litro de leche entera, 250 gramos de azúcar, media cucharadita de bicarbonato sódico y una cucharadita de esencia de vainilla. Coloca la leche y el azúcar en una cazuela a fuego medio y remueve hasta que el azúcar se disuelva. Añade el bicarbonato y la vainilla, baja la temperatura y cocina durante una hora y media o dos horas, removiendo con frecuencia para evitar que se pegue. Cuando adquiera un tono marrón dorado y una textura cremosa, retíralo del fuego y déjalo enfriar. Recuerda que espesará un poco más al enfriarse.

Si quieres conseguir una presentación todavía más navideña, puedes espolvorear un poco de coco rallado sobre el árbol de hojaldre para simular la nieve. También puedes acompañarlo con fresas, frambuesas o grosellas, que aportan un toque de color, frescura y un contraste delicioso con el sabor del chocolate.

Las grosellas destacan por su elevado valor nutricional y por la variedad de vitaminas que aportan al organismo. Son especialmente ricas en vitamina C, un nutriente esencial para el buen funcionamiento del sistema inmunitario. En concreto, las grosellas negras contienen casi el doble de fibra y aproximadamente tres veces más vitamina C que las variedades rojas y blancas. Además, tienen pocas calorías y un alto porcentaje de agua, por lo que encajan perfectamente en una alimentación equilibrada. Su composición cambia según el tipo: las rojas tienen un sabor más ácido, mientras que las negras presentan matices más intensos, ligeramente amargos y picantes. Todas ellas aportan antioxidantes, compuestos que ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo causado por los radicales libres.

«La grosella roja y la negra se han utilizado tradicionalmente para bajar la fiebre, gracias a la acción de la vitamina C. La negra, además, destaca por su contenido en sustancias de acción bactericida y antiinflamatoria, que alivian las intoxicaciones alimentarias», explica la FEN.

Errores a evitar

Aunque esta receta navideña es muy sencilla, hay algunos errores que pueden arruinar el resultado final. Uno de los más habituales es añadir demasiada Nutella, crema de turrón o dulce de leche. Un exceso de relleno puede hacer que se salga por los laterales durante el horneado, dificulte el cierre de las dos láminas y deje la masa demasiado húmeda. Lo recomendable es extender una capa fina y uniforme, sin llegar hasta los bordes.

También es importante prestar atención a los cortes y a las ramas. Procura que las tiras laterales tengan un grosor similar y gíralas con cuidado para evitar que se rompan. No olvides dejar suficiente espacio entre ellas para que puedan crecer durante el horneado. Así conseguirás un postre crujiente, vistoso y perfecto para compartir durante las fiestas navideñas.