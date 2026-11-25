Las revistas del corazón de esta semana llegan cargadas de actualidad y grandes protagonistas. Desde la fiesta sorpresa que Íñigo Onieva ha organizado para celebrar el 45 cumpleaños de Tamara Falcó hasta las palabras de Kate Middleton sobre su enfermedad, pasando por las novedades sentimentales de algunos de los rostros más conocidos de nuestro país. Una semana en la que las exclusivas, las confesiones y las historias de amor vuelven a ocupar un lugar destacado en los quioscos.

Tamara Falcó, protagonista de una gran celebración

¡Hola! dedica su portada a Tamara Falcó y a la gran fiesta sorpresa que ha celebrado con motivo de su 45 cumpleaños. La publicación se adentra en una celebración muy especial en la que no han faltado los besos, el amor y la emoción junto a su marido, Íñigo Onieva. La revista ofrece fotografías inéditas de una jornada inolvidable, con los preparativos, los invitados y los momentos más exclusivos de una cita que ha reunido a sus personas más cercanas.

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También Diez Minutos lleva a la marquesa de Griñón a su primera página. Bajo el titular ‘Tamara, su gran fiesta de cumpleaños’, la publicación desvela que Íñigo organizó una celebración sorpresa para su mujer por sus 45 años. Una cita que vuelve a situar a la pareja en el centro de la actualidad social.

Kate Middleton rompe su silencio sobre el cáncer

La princesa de Gales es otra de las grandes protagonistas de la semana. Semana lleva a su portada una de sus declaraciones más personales: «El cáncer te cambia». Después de meses de cautela y discreción, Kate Middleton reaparece con una imagen de fortaleza y seguridad y comparte cómo ha vivido esta etapa de su vida.

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¡Hola! también recoge su testimonio y destaca cómo ha contado su historia con la enfermedad, poniendo el foco en el impacto que ha tenido esta experiencia en ella.

Aitana y Rosalía, juntas en uno de los conciertos del año

La música también tiene un espacio destacado en las portadas. Lecturas reúne a Aitana y Rosalía, que aparecen juntas en una noche marcada por la música y el compromiso. Además, la revista anuncia una primera entrevista conjunta con Sandra Barneda y Pascale, que comparten una reflexión sobre su relación: «Casarnos ha sido lo mejor de nuestra vida».

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Miley Cyrus, Eva González y otras historias

Entre las exclusivas internacionales destaca la romántica boda de Miley Cyrus y Maxx Morando, de la que Semana ofrece fotografías exclusivas. La publicación también reserva un espacio para Javi Hoyos, que habla de su madre, su marido y los sufrimientos familiares en una de sus entrevistas más íntimas.

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Por su parte, Diez Minutos descubre el nuevo momento sentimental de Eva González, a quien sitúa junto a su novio, Nacho, con imágenes de ambos besándose. La revista también aborda una oleada de robos en las casas de famosos y ofrece información sobre la recuperación de Raphael, que continúa en casa tras su último susto de salud.

Una semana de portadas variadas en la que conviven las celebraciones más exclusivas, los testimonios personales y las noticias sentimentales que siguen despertando el interés de los lectores.