Cuando llega el invierno, el frío, la humedad y los cambios bruscos de temperatura entre el exterior y los espacios con calefacción pueden afectar a la salud de las mascotas, especialmente a la piel de los perros. Estas condiciones pueden debilitar su barrera cutánea y favorecer la aparición de dermatitis, sequedad e irritaciones.

Los cachorros, los perros mayores y aquellos con alergias o problemas dermatológicos previos requieren especial atención. Para prevenir estas complicaciones, es fundamental secar bien el pelaje después de los paseos, mantener una higiene adecuada, cuidar su alimentación y evitar los ambientes demasiado seco.

Cómo cuidar la piel de los perros durante el invierno

Irene Alfonso, veterinaria especializada en dermatología de DerMadridVet, recuerda que «durante estos meses, conviene prestar atención a pequeños detalles de la rutina diaria para evitar irritaciones, sequedad y otras molestias dermatológicas». Por ejemplo, al volver a casa después de un paseo bajo la lluvia, hay quienes creen que con pasarle una toalla es suficiente. Pero es un error, ya que la humedad puede permanecer en algunas zonas menos visibles, como entre los dedos de las patas, la parte inferior del cuerpo o los distintos pliegues de la piel.

«Es importante dedicar unos minutos a secar bien al animal con una toalla, preferiblemente de microfibra, que ayude a retirar la humedad. No es necesario recurrir al secador ni dejar el pelo completamente seco a base de calor, pero lo fundamental es evitar que permanezca húmedo durante mucho tiempo», explica la veterinaria.

Esta recomendación es especialmente importante en los perros de pelo largo y en aquellos que tienen pliegues en la piel. En los primeros, el agua puede penetrar hasta las capas más profundas del pelaje sin que se aprecie a simple vista, mientras que en los segundos tiende a acumularse en los pliegues cutáneos. Ambas situaciones pueden favorecer la aparición de problemas como la pioderma húmeda.

Por este motivo, no basta con secar el pelo por encima: conviene separarlo y revisar que las zonas más profundas y difíciles de alcanzar también estén completamente secas. Las patas son otra parte del cuerpo que requiere cuidados después de cada paseo, ya que pueden quedar restos de barro, suciedad y humedad. Para limpiarlas lo mejor es utilizar agua, agua con jabón o toallitas específicas para mascotas.

El problema de los radiadores

Otro aspecto relevante es la ubicación de la cama. Cuando bajan las temperaturas, se suele colocar cerca de los radiadores o de otras fuentes de calor. Sin embargo, «lo recomendable es que los animales dispongan de un lugar confortable y una temperatura ambiental agradable, sin someter su piel a un calor excesivo», según detalla Irene Alonso en Diario Veterinario.

La exposición prolongada a un ambiente seco puede irritar las vías respiratorias y favorecer la aparición de tos, estornudos y congestión. Estos síntomas pueden confundirse con los de un resfriado, aunque en ocasiones están relacionados con las condiciones ambientales. La piel también puede verse afectada, ya que la falta de humedad favorece la descamación, el picor y un pelaje más apagado y quebradizo. En los los cachorros y los perros mayores, el aire seco y el exceso de calor pueden agravar problemas cutáneos previos.

Por otro lado, los cambios bruscos entre ambientes cálidos y fríos obligan al organismo a trabajar más para mantener estable su temperatura corporal, lo que puede generar estrés térmico y favorecer molestias respiratorias. Además, mantener la calefacción por encima de los 21–22 °C, ya que el organismo recibe señales ambientales propias de estaciones más templadas, favoreciendo una caída de pelo más continuada, incluso durante los meses de invierno.

¿Necesitan abrigo?

«También debemos evitar generalizar cuando hablamos de abrigos. No todos los perros necesitan salir a la calle con una prenda de protección durante el invierno. Hay que valorar especialmente el tamaño y las características de cada animal. Los perros muy pequeños, sobre todo aquellos que tiemblan o muestran incomodidad cuando salen al exterior, pueden necesitar una protección adicional. El pelo cumple una función protectora natural, por lo que no se trata de abrigar por sistema, sino de observar cómo responde cada perro al frío y proporcionarle protección cuando realmente la necesita», advierte la veterinaria.

Para saber si un perro necesita abrigo, es importante tener en cuenta sus características físicas y su raza. Algunas están especialmente preparadas para soportar el frío, como el husky, el samoyedo o el shiba inu. Sin embargo, otras tienen la piel más fina y un pelaje corto, poco abundante o sin doble capa, por lo que pierden calor corporal con mayor facilidad, como el chihuahua.

También se deben valorar otros factores, independientemente de la raza. Los perros de edad avanzada pueden tener más dificultades para regular su temperatura corporal, al igual que aquellos que padecen alguna enfermedad o tienen el sistema inmunitario debilitado. Además, es fundamental observar su comportamiento; si tiembla, no quiere a salir a la calle o presenta signos de incomodidad, es recomendable el uso del abrigo.