La factura electrónica entre empresas tiene fecha desde el 6 de octubre de 2026. Ese día entró en vigor la Orden HAC/1028/2026, publicada en el BOE la víspera, que regula la solución pública de facturación de la Agencia Tributaria. Con ella empezó a contar el plazo que fija la Ley 18/2022, de creación y crecimiento de empresas, conocida como Ley Crea y Crece.

En 2027 solo entra un grupo concreto de empresas. Saber si estás en él, o en la fecha siguiente, decide cuánto margen tienes para preparar tu programa de facturación.

¿Quién está obligado a la factura electrónica en 2027?

Desde el 6 de octubre de 2027, la factura electrónica obligatoria se aplica a los empresarios y profesionales con un volumen de operaciones superior a 8 millones de euros al año. Para ellos llegan dos obligaciones a la vez:

Expedir, remitir y recibir facturas electrónicas en formato estructurado en sus operaciones con otras empresas y profesionales.

facturas electrónicas en formato estructurado en sus operaciones con otras empresas y profesionales. Informar de los estados de la factura y de los pagos, es decir, comunicar cuándo se acepta, se rechaza o se paga.

El resto de empresas y autónomos no está obligado en 2027. Su fecha es el 6 de octubre de 2028.

¿Qué calendario fija la norma para cada empresa?

La Agencia Tributaria resume así los plazos, contados desde la entrada en vigor de la orden:

Fecha Quién Qué obligación 6 de octubre de 2027 Empresarios y profesionales con volumen de operaciones superior a 8 millones de euros Expedir, remitir y recibir factura electrónica e informar de estados y pagos 6 de octubre de 2028 Resto de empresarios y profesionales Expedir, remitir y recibir factura electrónica 6 de octubre de 2028 Personas jurídicas con volumen igual o inferior a 8 millones de euros Además, informar de estados y pagos 6 de octubre de 2029 Personas físicas (autónomos) y entidades en atribución de rentas Informar de estados y pagos

En la práctica, un autónomo tendrá que emitir factura electrónica a sus clientes empresa desde octubre de 2028, y comunicar los pagos un año más tarde.

¿A qué operaciones afecta la factura electrónica obligatoria?

La obligación se aplica a las operaciones entre empresarios y profesionales dentro de España. Según la AEAT, afecta a quien esté obligado a expedir factura en su actividad cuando el destinatario es otro empresario o profesional con sede, establecimiento permanente o domicilio en España.

Quedan fuera, por definición, las ventas a consumidores finales. Las facturas a las Administraciones Públicas ya tienen su propio canal desde 2015: el punto general de entrada FACe, regulado por la Ley 25/2013.

Un PDF enviado por correo no cumple. La factura electrónica es un fichero estructurado que un programa puede leer sin intervención humana. La orden fija el modelo semántico europeo EN 16931 y la sintaxis UBL para las facturas que pasan por la solución pública.

¿Qué es la solución pública de facturación electrónica?

Es la plataforma gratuita que gestionará la Agencia Tributaria. Las empresas podrán usarla para emitir y recibir facturas, mediante un formulario web o servicios automatizados, o bien elegir una plataforma privada. También se pueden combinar.

Quien no emita a través de la solución pública tendrá que remitirle una copia fiel de cada factura en el mismo momento de emitirla. La solución pública funciona así como repositorio de todas las facturas del sistema. Según la orden, tiene que estar disponible al menos dos meses antes de la primera fecha obligatoria, es decir, antes del 6 de agosto de 2027.

¿Qué hay que comunicar sobre los pagos?

La factura electrónica nace para combatir la morosidad. Por eso exige informar de los estados de cada factura. En la solución pública, la factura se presume aceptada salvo rechazo o rectificación, y el destinatario debe comunicar el pago completo y su fecha efectiva en un máximo de cuatro días naturales, sin contar sábados, domingos ni festivos nacionales. También tiene que informar de la fecha de vencimiento.

Esa información llegará al Observatorio Estatal de la Morosidad Privada. Quien paga tarde quedará reflejado.

¿Cómo afecta Verifactu a la factura electrónica?

Son obligaciones distintas que conviven. Verifactu exige que el programa de facturación genere registros inalterables y, en su modalidad principal, los envíe a la AEAT. La factura electrónica regula el formato y el intercambio de la factura entre empresas.

El calendario de Verifactu publicado en el BOE fija el 1 de enero de 2027 para las sociedades y el 1 de julio de 2027 para el resto. El 5 de octubre de 2026, Hacienda anunció en una nota informativa que prevé aplazarlo a octubre de 2028 para hacerlo coincidir con la factura electrónica. A noviembre de 2026, ese aplazamiento no se ha publicado en el BOE.

¿Qué conviene hacer si te afecta en 2027?

Si tu empresa supera los 8 millones de euros, el año que queda se va en tres tareas:

Revisar el programa de facturación. Tiene que emitir en formato estructurado, conectarse con otras plataformas y enviar la copia fiel a la solución pública. Ordenar los datos de clientes y proveedores. NIF, direcciones y condiciones de pago correctos evitan rechazos. Definir quién comunica los pagos. Con cuatro días de plazo, el proceso tiene que estar automatizado.

Si tu fecha es 2028, el margen es mayor, pero el cambio de programa conviene hacerlo con calma. Programas como Holded ya incluyen Verifactu y la factura electrónica en todos sus planes, y se actualizan con cada cambio normativo.

Preguntas frecuentes sobre la factura electrónica obligatoria

¿Los autónomos están obligados a la factura electrónica en 2027?

No, salvo que superen los 8 millones de euros de volumen de operaciones. La mayoría de autónomos estará obligada a emitirla desde el 6 de octubre de 2028.

¿Un PDF cuenta como factura electrónica?

No. La norma exige un formato estructurado. La orden fija el estándar europeo EN 16931 con sintaxis UBL para la solución pública.

¿Tengo que facturar electrónicamente a consumidores particulares?

No. La obligación se limita a las operaciones entre empresarios y profesionales situados en España.

¿Será gratis la solución de la Agencia Tributaria?

Sí. La solución pública de facturación electrónica es gratuita y deberá estar disponible antes del 6 de agosto de 2027.