Goyo Jiménez es uno de los humoristas más reconocidos de España. Su particular forma de entender la comedia, sus monólogos sobre las diferencias entre españoles y estadounidenses y su inconfundible sentido del humor le han convertido en uno de los rostros más populares del entretenimiento nacional. Sin embargo, aunque muchos le identifican directamente con Castilla-La Mancha por su acento y sus constantes referencias a la región, hay un dato de su biografía que no todo el mundo conoce: el cómico nació en Melilla el 31 de enero de 1970, aunque pasó buena parte de su infancia en Albacete. Una circunstancia que ha marcado su identidad y que explica por qué, pese a haber nacido lejos de tierras manchegas, se siente profundamente vinculado a esta provincia.

Goyo Jiménez nació en Melilla y se crio en Albacete

Gregorio Jiménez Tornero, conocido artísticamente como Goyo Jiménez, nació en Melilla el 31 de enero de 1970. Sin embargo, su vinculación con esta ciudad autónoma fue breve, ya que cuando tenía alrededor de seis o siete años se trasladó con su familia a Albacete, donde creció y comenzó a construir buena parte de su identidad.

El propio humorista ha hablado en alguna ocasión de sus primeros recuerdos de infancia. En una entrevista concedida a la Cadena SER, explicó que una de sus primeras imágenes de Melilla estaba relacionada con el mar. Recordaba cómo, cuando era pequeño, se subía al inodoro del baño de su escuela para intentar asomarse por una pequeña ventana y contemplarlo. Una anécdota que relató con su habitual sentido del humor y que demuestra hasta qué punto conserva recuerdos de sus primeros años en la ciudad norteafricana.

No obstante, fue Albacete el lugar que terminó marcando su personalidad. Tanto es así que el artista se considera manchego y ha convertido las referencias a Castilla-La Mancha en uno de los ingredientes habituales de sus espectáculos. Su acento, sus expresiones y las comparaciones que establece entre la vida en España y Estados Unidos forman parte de un estilo que el público reconoce inmediatamente.

De estudiar Derecho a convertirse en uno de los grandes nombres de la comedia

Su trayectoria artística comenzó mucho antes de alcanzar la popularidad televisiva. De hecho, Goyo Jiménez se subió por primera vez a un escenario con apenas 14 años. A los 16 ya había recibido distintos reconocimientos relacionados con la interpretación, la literatura, la fotografía y el vídeo.

Su interés por el mundo artístico fue creciendo hasta el punto de que, con 17 años, creó su propia compañía de teatro amateur. Con ella llegó a estrenar tres obras de su autoría o dirección, dando los primeros pasos de una carrera que terminaría desarrollándose en diferentes disciplinas.

Su formación también estuvo marcada por una combinación de intereses. Estudió Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha y completó su preparación interpretativa en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) de Madrid. Una etapa que le permitió adquirir conocimientos tanto académicos como escénicos antes de dedicarse profesionalmente al mundo del espectáculo.

Con el paso de los años, su nombre comenzó a hacerse cada vez más conocido gracias a sus apariciones en televisión y, especialmente, a su participación en El Club de la Comedia. Este programa supuso un importante impulso para su popularidad y le permitió llegar a un público mucho más amplio.

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Su vida personal junto a Paloma Mefer y su pasión por los animales

Aunque Goyo Jiménez lleva décadas trabajando delante de las cámaras y sobre los escenarios, siempre ha procurado mantener su vida privada en un segundo plano. Está casado con Paloma Mefer, fotógrafa que también se convirtió en su representante en 2019.

Su historia de amor tiene un componente especialmente romántico. El humorista le pidió matrimonio durante una actuación, el 14 de febrero, coincidiendo con el Día de San Valentín. Una propuesta que tuvo lugar en pleno espectáculo y que convirtió un monólogo en una escena de película. La pareja contrajo matrimonio en 2016 en la Finca Prados Riveros, situada en Lozoya, en la Comunidad de Madrid.

Otro de los aspectos más personales del cómico es su amor por los animales. Según explicó en una entrevista con Mujerhoy, convive con cinco perros y un gato, a los que considera una parte fundamental de su vida. Además, ha mostrado interés por la zooterapia y por los beneficios que el contacto con los animales puede aportar a las personas que atraviesan dificultades.